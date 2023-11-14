'Чіткий план перемоги': Єрмак вперше розповів про 2 головні цілі для Зеленського

Глава Офісу президента України прокоментував звинувачення про корупцію в Україні і назвав 2 цілі, яких намагається досягти Володимир Зеленський.

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Єрмак вперше розповів про 2 головні цілі для Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, рішення Єврокомісії рекомендувати розпочати переговори щодо вступу України до ЄС свідчить про прогрес Києва у боротьбі з корупцією. Про це він заявив в ході інтерв'ю для американського телеканалу Fox News під час його візиту до Вашингтона.

Під час відповіді на запитання ведучого телеканалу щодо обвинувачень американських законодавців у великому рівні корупції в Україні та відсутності відкритості щодо використання допомоги від Сполучених Штатів, Андрій Єрмак зауважив, що проводяться антикорупційні реформи, і вже є конкретні результати цієї роботи.

"Президент Зеленський має дві мети: перемогти у війні проти росіян та у (війні) проти корупції. Антикорупційні реформи тривають. І ми маємо свідчення прогресу й успіху... І рекомендація Єврокомісії розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу – думаю, це свідчення успіху боротьби проти корупції", – сказав Андрій Єрмак. відео дня

Відповідаючи на запитання про те, якою Київ уявляє кінцеву мету у цьому конфлікті та скільки часу може зайняти досягнення цієї мети, Андрій Єрмак розповів: "Ми маємо чіткий план". Однак завершення війни та швидкість цього процесу безпосередньо залежать від підтримки Заходу.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, проблема корупції в Україні стала однією з перших тем у контексті можливих переговорів про вступ до Європейського Союзу. Представниця Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поділилася враженнями щодо того, чи може ця проблема стати перешкодою для вступу.

Європейський Союз не має розпочинати переговори щодо членства України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

В Угорщині вважають, що Україна ще "не дозріла до ЄС". Замість членства в Євросоюзі у Орбана пропонують Україні "привілейоване партнерство".

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