'В Україні справжній бум виробництва дронів': Резніков здивував подробицями

Минулого року за ініціативою Міністерства оборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

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В Україні справжній бум виробництва дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков повідомив, що наша країна успішно налагодила виробництво вітчизняних безпілотників. Згадавши про "справжній бум" у цій сфері, він підкреслив, що Україна здатна значно зміцнити свої позиції в області дронотехнологій. Про це очільник Міноборони сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає "Укрінформ".

"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - зазначив Резніков.

Він відзначив, що минулого року за ініціативою Міністерства оборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. За словами міністра, тепер процес впровадження продукції в експлуатацію, разом із укладанням державних контрактів, займає лише кілька тижнів, у порівнянні з двома роками, як це було раніше.

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Як зазначив Резніков, нещодавно Україні вдалося вирішити питання стосовно прибутків для українських постачальників у секторі оборони, і тепер вони мають однакові права з іноземними постачальниками. Міністр наголосив, що такий підхід став пріоритетом для Міністерства оборони, та закликав місцеві органи влади підтримати малі та середні підприємства, які працюють у цій галузі.

"Потрібні приміщення, доступ до комунікацій, сприяння з документами та інші питання. Це – робота, податки і забезпечення стійкості громад. Люди будуть залишатися і головне – повертатись", - наголосив Резніков.

Українські безпілотники: що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні розробили потужний морський дрон MAGURA V5. Назва безпілотника MAGURA розшифровується як Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат.

Нещодавно американський телеканал CNN вперше показав, як виглядає український морський дрон MAGURA V5. Ця зброя використовується для ударів по російських надводних цілях і вже значно обмежила пересування флоту країни-агресора РФ.

Такі морські дрони використовуються не лише для атак на ворожі об'єкти, але і для доставки вантажів і розвідки. Дальність дії безпілотника MAGURA V5 становить близько 800 км, він може нести до 300 кг вибухівки. Дрон має сірий гладкий корпус, а його вузька форма нагадує широке каное.

До слова, 30 липня, в столиці країни-агресорки РФ Москві, а також в Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників. Пропагандистські російські видання повідомляли про вибух в 50-поверховій будівлі. Пропагандисти кажуть, що постраждалих нібито немає, пожежі не було.

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