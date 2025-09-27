В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

У вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту 6-річна дитина потрапила до лікарні.

В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах / колаж: Главред, фото: nashemisto.dp.ua, itc.ua

Коротко:

У 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%

В Івано-Франківську вводять заборону на поїздки на електросамокатах

В Івано-Франківську вводять заборону на поїздки на електросамокатах у центрі міста. Вона почне діяти вже з середини жовтня, пише Forbes.

Зазначається, що Івано-Франківськ став першим українським обласним центром, який ввів подібну заборону. Вона також поширюватиметься на електровелосипеди, сігвеї та інші види персонального електротранспорту.

"Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування", - розповів журналістам директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

У виданні нагадали, що у вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту 6-річна дитина потрапила до лікарні. За словами Смушака, саме цей інцидент підштовхнув міськраду до ухвалення рішення про заборону.

За даними Опендатабот, у 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%. Загалом за рік зафіксовано 71 судову справу, в якій фігурують електросамокати.

Штрафи в Україні - останні новини

Електросамокати стали популярним видом транспорту в українських містах. Однак, не всі українці знають відповідні правила, що користуватися двоколісним транспортом. За недотримання стандартів, українцям може загрожувати штраф у розмірі від 340 гривень до 34 тисяч грн.

Нагадаємо, в Україні можуть збільшити штрафні санкції за непропуск автомобілів екстрених служб на автошляхах. На сьогодні за ненадання переваги в русі автомобілю швидкої допомоги, поліції або рятувальників передбачено штраф у розмірі 680 грн. Згідно із законопроектом №11111, в Україні пропонується збільшити відповідний штраф до 51000 грн.

Як писав Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, який створює їхній транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Інші новини:

