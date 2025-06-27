Демографічна катастрофа: депутати Івано-Франківська просять заборонити аборти

Депутати вимагають від керівництва держави на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей.

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Депутати Івано-Франківська просять заборонити аборти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/mrada.if.ua

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Депутати наголошують, що зараз в Україні - демографічна катастрофа

Депутати вимагають відновити Міністерство сім'ї України

Депутати Івано-Франківської міської ради вимагають на законодавчому рівні заборонити аборти в Україні через демографічну кризу. Відповідне звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було ухвалено сьогодні під час чергової сесії.

Депутати наголошують, що нині в Україні - демографічна катастрофа. Вони звертають увагу на шокуючі статистичні, демографічні дані кількості населення України, війну, міграцію, кількість розлучень та коефіцієнт народжуваності 0.7 за допустимого 2.13 на родину.

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"В Україні, на жаль, за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів. Через легальний статус абортів стало занадто багато, що має незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу України... Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом", - йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим обранці вимагають від керівництва держави на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей і закріпити це в Конституції.

Також серед вимог: відновлення Міністерства сім'ї України; створення умов, які б спонукали сім'ї ставати багатодітними; збільшення розміру матеріальної допомоги в разі народження дитини (першої - 100 тис. грн., другої - 200 тис. грн., третьої та кожної наступної - 300 тис. грн); запровадження програми обов'язкового безоплатного надання державою у власність житла сім'ям, де народилося п'ятеро і більше дітей.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України 2051 року. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

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