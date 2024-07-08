В Україні змінили графіки на 8 липня: коли чекати відключень електроенергії

Головна причина відключень - наслідки восьми ракетних і дронових ударів РФ.

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В Україні змінили графіки відключень / колаж фото УНІАН

В Україні скасували застосування графіків погодинних відключень електричної енергії в понеділок, 8 липня.

Графіки відключень електроенергії з 10:30 до 14:00 понеділка скасовано для всіх областей країни. Про це йдеться в повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.

Як ідеться в повідомленні, з 19:00 до 22:00 обмежуватимуться відразу чотири черги споживачів, в інші години доби - по три.

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"Головна причина застосування графіків погодинних відключень - наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року", - додали в Укренерго.

/ t.me/Ukrenergo

Відключення електроенергії - останні новини за темою

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Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

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