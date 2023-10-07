У Білорусі перевіряють бойову готовність: у ЗСУ відповіли, чи є загроза для України

У разі зростання загрози Генеральний штаб ЗСУ додає додаткові сили і засоби, сказав Сергій Наєв.

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Сергій Наєв розповів, чи є загроза з боку Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/mod.mil.by

Днями у Білорусі заявили про черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв пояснив, чи є загроза для України.

За його словами, на відповідних напрямках посилюється пильність наших прикордонних нарядів.

"Також утримуємо в готовності до адекватного реагування необхідні сили і засоби, яких на сьогодні достатньо для виконання цих завдань", — зазначив він.

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Наєв також додав, що в разі зростання загрози Генеральний штаб ЗСУ додає додаткові сили і засоби.

Як повідомляв Главред, у вересні представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що країна-агресор Росія з перших днів повномасштабного вторгнення обстрілювала Україну з установок "Іскандер", розміщених на території Білорусі. Тому цю зброю противник додатково "не стягував". Стало відомо, що ці установки Росія може перекидати з ділянки на ділянку.

Також повідомлялося, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко створив власну приватну військову компанію Гардсервіс і займається вербуванням бойовиків ПВК Вагнер. Ключове завдання угруповання - протидія різним "несприятливим" для правлячого в Мінську режиму сценаріям.

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