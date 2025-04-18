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У Сумській області горить поїзд, є загиблий: що сталося

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2025, 18:16оновлено 18 квітня, 18:51
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Унаслідок пожежі загинув залізничник, постраждалих серед пасажирів немає.
горить поїзд у Сумській області
У Сумській області загорівся потяг, є загиблий / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • У Сумській області загорівся поїзд
  • Унаслідок пожежі загинув залізничник

У Сумській області під час руху поїзда №115 Суми - Київ сталася надзвичайна ситуація. Раптово загорівся один із вагонів. Дим дуже швидко охопив весь вагон. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Поїзд зупинився біля станції Путивль. Уже відомо, що внаслідок пожежі загинув залізничник. Причину трагедії поки що не з'ясовано. Постраждалих серед пасажирів немає.

відео дня

"Наразі поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів. Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка становить близько 1 години, але скорочуватиметься", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео з пожежею в поїзді в Сумській області:

Пожежа в поїзді
У Сумській області загорівся потяг, є загиблий / фото: скріншот

Нагадаємо, 19 березня росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці в Дніпропетровській області. Поранення дістали четверо залізничників, із них двоє - у важкому стані.

Перед цим під час масованої атаки ударних дронів у Бориспільському районі Київської області на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків.

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