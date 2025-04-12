РФ вночі вдарила по Києву: зруйнований будинок, у двох районах спалахнули пожежі

Окупанти вдарили по столиці України дронами. Є руйнування і спалахнули пожежі.

https://glavred.net/ukraine/rf-nochyu-udarila-po-kievu-razrushen-dom-v-dvuh-rayonah-vspyhnuli-pozhary-10655345.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Києву в ніч на 12 квітня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Окупанти в ніч на суботу вдарили дронами по Києву і Харкову

У Києві зруйнований приватний будинок, були пожежі у двох районах, двоє постраждалих

У Харкові одна людина постраждала

Російські окупанти у ніч на суботу, 12 квітня, вдарили по Україні дронами. Основна атака була спрямована на Київ і Харків. У Києві внаслідок удару спалахнули пожежі у двох районах.

У Святошинському районі палали нежитлові приміщення. В цьому районі постраждали дві людини, медики надавали їм допомогу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

відео дня

У Дарницькому горів приватний будинок. Пізніше Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, де впали уламки дрона, зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань ще уточнюється.

"Станом на 05:00 внаслідок ворожої атаки, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському та Дарницькому районах Києва. Пошкоджено приватний будинок та нежитлову будівлю. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", – йдеться у повідомленні КМВА.

У ДСНС розповіли детальніше про пожежі після ударів по столиці. Вони зазначили, що у Святошинському районі Києва виникло дві пожежі. За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м. За іншою адресою – пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією на території промислового підприємства. Станом на 07:24 обидві пожежі були локалізовані. Наразі ліквідація пожеж триває.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 2 людей, додали в ДСНС.

Наслідки удару по Харкову

У Харкові вночі пролунали кілька вибухів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що вибухи були у Немишлянському районі. Внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення – легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, 10 квітня РФ вдарила балістикою по Дніпру, була жертва. Російські окупанти атакували балістичною ракетою цивільний об'єкт. На місці влучання здійнялася сильна пожежа, є руйнування. Спочатку повідомлялося, що три людини постраждали й одна людина загинула.

Після цього мер міста Борис Філатов розповів, що стало метою для удару РФ по Дніпру. У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетного удару. Метою ворога виявився склад серветок і памперсів, розповів Філатов. Саме через те, що там було багато памперсів і серветок, почалася така сильна пожежа.

У МЗС України заявили, що Росія відповіла на пропозицію про перемир'я ракетами і дронами. За словами голови МЗС Сибіги, окрім того що Росія відкинула ідею перемир'я, країна-агресорка ще й висунула свої вимоги та умови, а також продовжила ескалацію терору проти цивільного населення України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред