Загинув працівник Укрзалізниці, є руйнування: РФ запустила по Україні 162 дрони

Окупанти масовано вдарили по Україні дронами в ніч на суботу, постраждали 4 області. На своєму робочому місці загинув працівник Укрзалізниці.

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Наслідки удару по Україні: зліва - Золочів на Харківщині, справа - Бориспільський район на Київщині/ колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, Нацполіція України

Коротко:

РФ в ніч на 22 лютого запустила по Україні 162 дрони

Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 області України

На Київщині через ворожий дрон загинув працівник Укрзалізниці

Російські окупанти у ніч на суботу, 22 лютого, запустили по Україні 162 дрони. Українська протиповітряна оборона збила 82 ворожі безпілотники, ще 75 не досягнули цілей (були локаційно втрачені, без негативних наслідків).

Загарбники запускали ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у країні-агресорці Росії. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Збивати ворожі дрони довелося у 13 областях. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Удар РФ по Україні 22 лютого/ Повітряні сили ЗСУ

На Київщині загинув працівник Укрзалізниці

Як повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, внаслідок атаки дронів в Бориспільському районі Київської області на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків.

"Також унаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває. Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч. Більше інформації згодом", – розповів Калашник.

У Нацполіції України додали, що також ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини.

В Укрзалізниці заявили, що загиблий в Бориспільському районі чоловік був їхнім працівником.

"Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі. Щиро співчуваємо родині та обов'язково її підтримаємо. Рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю. Поїзди за розкладом", – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

На Харківщині в ніч на 22 лютого через удар ворожої керованої авіаційної бомби було зруйновано приватний будинок, спалахнула пожежа. Постраждалих немає, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також у селі Близнюки на Харківщині внаслідок влучання дрона "Герань-2" було пошкоджено дах складської будівлі на території цивільного підприємства. Також ще один дрон "Герань-2" влучив в складську будівлю іншого цивільного підприємства, горів дах на площі 20 кв.м.

На Кіровоградщині було влучання в підприємство

У Кіровоградській області було влучання в одне з підприємств, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область. В Кропивницькому районі є влучання в одне з підприємств. На щастя, обійшлося без жертв. Відповідні служби працюють", – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині пошкоджені багатоповерхівки і підприємства

У Дніпропетровській області пошкоджене підприємство у Кам'янському районі. Також був обстріляний Нікополь, там пошкоджень зазнали підприємства, 5 багатоповерхівок, автомобілі, газогони та лінії електропередач, є постраждалий повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор спрямував на область безпілотники. Оборонці неба знищили 5 цілей. Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджене підприємство. Люди цілі. Ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони та лінії електропередач", – йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 19 лютого у Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку. Це сталося в Дніпровському районі міста. Повідомлялося про кількох постраждалих, серед яких двоє 14-річних близнюків – дівчинка і хлопчик. Пізніше з’явилися подробиці удару РФ авіабомбою по багатоповерхівці в Херсоні. Відомо про шістьох постраждалих унаслідок російської атаки, двох із них було врятовано з 8 і 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У ніч на 20 лютого РФ вдарила 161-м дроном і 14-ма ракетами – постраждали 4 області, був зруйнований під’їзд одного з 10-поверхових будинків. Росія здійснила масовану атаку. Ворожі цілі довелося збивати в 11 областях. Внаслідок удару постраждали 4 області. Також авіабомба влучила в багатоповерхівку.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович зазначив, що Росія посилить ракетні удари по Україні. Військовий оглядач пояснив, чому російські окупанти планують посилювати повітряні атаки по території України.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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