У Сумах з палаючої квартири копи врятували 7-річного хлопчика

Пожежа спалахнула в одній з багатоповерхівок у Сумах/ ua.depositphotos.com

У Сумах патрульні врятували з палаючої квартири семирічного хлопчика. Дитина кричала так голосно, що її було чутно в сусідніх багатоповерхівках. Мама хлопчика в цей момент якраз вийшла в магазин.

Пожежа спалахнула на балконі в квартирі на десятому поверсі. Сусіди помітили у вікні дитину і викликали пожежників та поліцію, передає ТСН.

Екіпаж патрульних першим прибув на місце. Ключі від квартири їм дала бабуся дитини, яка якраз підійшла до будинку. Патрульні виявили хлопчика в задимленій кухні.

Пізніше дитина пояснила, що коли побачила полум'я на балконі, то побігла у дальню кімнату, облилася водою і прикривав мокрою ганчіркою обличчя. Власне, це і допомогло хлопчику не надихатися димом. Його передали медикам, загрози його життю немає.

Як повідомляв Главред, 26 вересня в Святошинському районі Києві на вулиці Симиренка внаслідок пожежі в хостелі загинула людина. Всього в кімнаті було три людини. На момент прибуття пожежників один з них вистрибнув з вікна 3-го поверху і отримав травми, попередньо - перелом ключиці, інший вибіг сходами на вулицю, а тіло третього чоловіка було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі.