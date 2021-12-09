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У США назвали терміни вступу України до НАТО

9 грудня 2021, 10:28

З членством України в Альянсі доведеться почекати, кажуть у Держдепі.

Україна НАТО
Україна НАТО / BBC

У Держдепі США розповіли про терміни вступу України в НАТО. Членство країни в НАТО навряд чи буде схвалено найближчим 10 років.

"Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалено в найближче десятиліття", - йдеться в повідомленні Associated Press.

Також агентство з посиланням на американських чиновників повідомляє, що США, ймовірно, будуть чинити тиск на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу.

"Завдання президента США Джо Байдена полягає в тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі рішення на сході України, при цьому не створюючи враження, що він поступається президенту Путіну", - йдеться в матеріалі.

Україна в НАТО - Росія проти

Президент РФ Володимир Путін вважає вступ України до НАТО неприйнятним. На його думку, це підриває безпеку Росії.

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"Звичайно, кожна країна має право вибирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін. І не підривати безпеку інших країн, в даному випадку Росії", - підкреслив Путін під час прес-конференції.

Раніше Державний секретар Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що США введуть нові санкції проти Росії у разі військового вторгнення в Україну. Вашингтон застосує рішучі заходи, які до цього моменту задіяні не були.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав, що Штати готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями щодо Росії. За його словами, якщо Москва все-таки зважиться на військову атаку проти Києва, запуску газопроводу Північний потік-2 не буде.

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Автор: Сергій Кущ
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НАТО Держдепартамент США Україна
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