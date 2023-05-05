"У списку на обмін з січня": Росія цинічно не відпускає з полону журналіста УНІАН

Журналіст інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк був викрадений військовослужбовцями країни-агресора РФ у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області у березні 2022 року.
В інтерв'ю Главреду шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький розповів, що Дмитра додавали в списки на обмін вже в січні і лютому цього року.
"Ми отримували інформацію про відповідні обмінні процеси і бачили, що згодом звільнення людей відбулося, але Дмитра російська сторона, на жаль, не звільнила. Уповноважені державні особи підтверджували, що пам'ятають про Дмитра, і я щиро сподіваюся, що процес його повернення триває і надалі", - розповів Ганницький.
Також він знає передбачуване місце, де утримують журналіста УНІАНу - це СІЗО №2 в Новозибкові Брянської області. Воно було названо ще в кінці літа минулого року.
"Тому що паралельно пошуками Дмитра займалися і його родичі, і "Медійна ініціатива з прав людини" – вони спілкувалися з односельцями Дмитра, шукали людей, які були захоплені росіянами разом з ним ще під час окупації Київщини. Потім частину з цих людей вдалося звільнити, після чого з ними також спілкувалися і встановлювали можливі шляхи", - розповів Ганницький.
Викрадення кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка
1 березня на своїй сторінці в Facebook Хилюк написав, що село, де він проживає, опинилося під окупацією, а населені пункти на Лівому березі Ірпеня відрізані від столиці. Журналіст додав, що інтернет дуже слабкий. Саме на поганий зв'язок колеги журналіста спочатку списували тривалу відсутність контакту з ним. Однак згодом журналістське співтовариство дізналося про затримання Хілюка військовими РФ.
Організація "Медійна ініціатива з прав людини" повідомляла, що Дмитра тримали в будівлі одного з підприємств в Димері із зав'язаними скотчем руками і пов'язкою на очах.
23 квітня батько Дмитра показав журналістам, на що окупанти перетворили кімнату сина під час вторгнення на Київщину. Один зі снарядів під час бою в селі влучив у рідну домівку Хилюка. Тоді журналіст перебував разом зі своїми батьками вдома.
За словами шеф-редактора УНІАН Михайла Ганницького, в полоні Хілюка змушували рити окопи і траншеї. Про це кореспондент розповів особисто в приватному листуванні.
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