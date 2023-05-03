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Понад рік перебуває у російському полоні: в ООН закликали звільнити журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Анна Ярославська
3 травня 2023, 09:14 оновлено 3 травня, 09:27
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У квітні 2022 року Дмитро Хилюк написав листа своїм батькам. Він дійшов до адресатів у вересні. Відтоді немає жодної інформації про долю українського журналіста.
Дмитро Хилюк
Дмитро Хилюк був викрадений окупантами у березні 2022 року під Києвом / Фото: УНІАН

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав звільнити журналіста УНІАН Дмитра Хілюка з російського полону. Про це він сказав під час виступу з нагоди Всесвітнього дня свободи слова на майданчику Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНІАН.

"Щонайменше один цивільний український журналіст, якого в березні минулого року взяли в полон, досі перебуває у в'язниці в Росії", – сказав Томіленко.

Глава НСЖУ закликав звільнити не лише Дмитра Хилюка, а й усіх незаконно засуджених кримськотатарських цивільних журналістів, зокрема Владислава Єсипенка та Ірину Данилович.

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Викрадення кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка

Журналіст інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк був викрадений військовослужбовцями країни-агресора РФ у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області у березні 2022 року.

1 березня на своїй сторінці у Facebook Хилюк написав, що село, де він проживає, опинилося під окупацією, а населені пункти на лівому березі Ірпеня відрізані від столиці. Журналіст додав, що інтернет дуже слабкий. Саме на поганий зв'язок колеги журналіста спочатку списували тривалу відсутність контакту з ним. Однак згодом журналістське співтовариство дізналося про затримання Хилюка військовими РФ.

Організація "Медійна ініціатива з прав людини" повідомляла, що Дмитра тримали в будівлі одного з підприємств в Димері із зав'язаними скотчем руками і пов'язкою на очах.

23 квітня батько Дмитра показав журналістам, на що окупанти перетворили кімнату сина під час вторгнення на Київщину. Один зі снарядів під час бою в селі влучив у рідну домівку Хилюка. Тоді журналіст перебував разом зі своїми батьками вдома.

За словами шеф-редактора УНІАН Михайла Ганницького, в полоні Хилюка змушували рити окопи й траншеї. Про це кореспондент розповів особисто в приватному листуванні.

Тим часом країна-окупант і агресор РФ бреше, що не викрадала кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка. Однак міжнародна недержавна організація із захисту прав людини "Репортери без кордонів" зібрала свідчення, що доводять насильницьке зникнення журналіста.

За даними "Репортерів без кордонів", Хилюка заарештували 3 березня 2022 року в селі Козаровичі за 40 км на північ від Києва.

14 квітня 2022 року він власноруч написав листа своїм батькам з повідомленням: "Мої дорогі мамо і тато, я живий. Я в доброму здоров'ї". Водночас, цей лист дійшов до адресатів лише у вересні. Відтоді жодної інформації про долю українського журналіста не надходило.

Хілюк ймовірно знаходиться в СІЗО № 2 в Новозибкові - невеликому місті на південному заході Росії, розташованому приблизно в 50 кілометрах від кордону з Україною.

На неодноразові звернення близьких Дмитра Хилюка Москва обмежувалася запереченнями або ухильними відповідями.

Зокрема, у листі від 19 січня 2023 року Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що не зобов'язане надавати жодної інформації про українських затриманих окрім як Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

При цьому, за даними "Репортерів без кордонів", досі МКЧХ не мав доступу до сотень українських ув'язнених у СІЗО № 2 у Новозибкові. Ця заборона доступу до ув'язнених є порушенням статті 126 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Адвокату з РФ, який представляє інтереси Дмитра Хилюка і прибув до в'язниці в минулому році, також відмовили у зустрічі з українцем.

Слідчий комітет РФ у січні 2023 року заявив, що "не має інформації про кримінальне провадження" проти Хилюка. Зокрема, офіційно журналіст нібито не затриманий та не переслідується.

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