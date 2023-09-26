Президент назвав напрямки тиску на РФ, щоб можливості окупантів не зростали.

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Зеленський анонсував гучні новини з фронту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові досягають успіхів на фронті. Президент України Володимир Зеленський анонсував "гучні" новини щодо ситуації на фронті, знищення штабів та логістики ворога. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Усі ці питання обговорили на засідання Ставки.

"Обговорювали кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо сходу, півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі", - сказав Зеленський. відео дня

Одним із топових пріоритетів Зеленський називає збільшення обсягів українського виробництва. Він також заговорив про напрямки тиску на РФ, які мають бути посилені, щоб терористичні можливості окупантів не зросли.

"Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Нагадаємо, що вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами", постраждав пункт пропуску на кордоні. За маршрутом прямування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні, пішли вперед і захопили нові рубежі. Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

Окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат - розвідка Британії. У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати.

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