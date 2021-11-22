У Слов'янську з'явилися "антиковідні" таксі

Антиковидное таксі / Соцмережі

У Слов'янську Донецької області місцеві таксисти здивували рішенням безпеки від коронавірусу. Вони облаштували салони своїх автомобілів "протикоронавірусними" клейончатими стінками.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі"Хелоу Слов'янськ".

Водії обладнали автомобілі прозорими стінами з товстого поліетилену, розділивши тим самим салон на дві зони: зону водія і зону пасажира.

Для оплати за проїзд є спеціальний отвір в "стіні".

читайте такожЛікар перерахував симптоми коронавірусу, при яких варто негайно звернутися в лікарнюНагадаємо, Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.

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