У Слов'янську з'явилися "антиковідні" таксі

Водії намагаються вберегти себе від коронавірусу.
У Слов'янську Донецької області місцеві таксисти здивували рішенням безпеки від коронавірусу. Вони облаштували салони своїх автомобілів "протикоронавірусними" клейончатими стінками.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі"Хелоу Слов'янськ".
Водії обладнали автомобілі прозорими стінами з товстого поліетилену, розділивши тим самим салон на дві зони: зону водія і зону пасажира.
Для оплати за проїзд є спеціальний отвір в "стіні".
читайте такожЛікар перерахував симптоми коронавірусу, при яких варто негайно звернутися в лікарнюНагадаємо, Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів.
Також раніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусної інфекції є обов'язковою.
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