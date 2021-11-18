Білл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умова

Гейтс чекає колективного імунітету / Reuters

Американський мільярдер та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав терміни закінчення пандемії коронавірусу. За його словами, це трапиться, коли смертність від коронавірусу і загальний рівень інфікування досягнуть середніх показників сезонного грипу.

Якщо точніше, то планується, що такий результат буде до середини 2022 року.

Однак, про цю дату можна говорити лише за умови, що не з'являться нові, більш небезпечні, штами вірусу.

"На тлі вироблення природного імунітету, вакцинації, появі нових препаратів рівень смертності і захворюваності повинен різко піти вниз", - заявив Гейтс на новому економічному форумі в Сінгапурі.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуТим часом, мільярдер впевнений, що в наступному році проблем з поставками вакцин не буде, і, відповідно, світ зможе перемогти коронавірус.

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Нагадаємо, в Україні відкрили перший кабінет анонімної вакцинації. Він з'явився в Ужгороді. Відвідати його для отримання щеплення від коронавірусу Можуть ті, хто підробив або купив сертифікат про вакцинацію і зважився на справжнє щеплення.

Також раніше ми писали про те, як отримати тисячу за вакцинацію, обіцяну Зеленським.

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