"Гіркін "розмазує" Путіна по стінці": Чорновіл розповів про повстання "яструбів" проти диктатора

Чорновіл розповів про повстання "яструбів" проти диктатора / скріншот

Нещодавно муніципальні депутати в Петербурзі висунули вимогу Держдумі РФ звинуватити Путіна в державній зраді за розв'язану війну. Це безпрецедентний випадок, який говорить про початок повстання проти диктатора.

Політичний аналітик і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл розповів в інтерв'ю Главреду, що подібні вимоги поки що висувають окремі групи росіян, тобто це не масове явище.

"Втім, раніше подібні вимоги взагалі були неможливими, а зараз процес зрушився з мертвої точки і потроху набирає обертів", - пояснив екс нардеп.

Чорновіл підкреслив, що Путін зараз в основному отримує удари зсередини Росії не через те, що вторгся в Україну і скоїв злочин, а навпаки.

"Сьогодні в Російській Федерації виникло те, чого він точно не очікував – спалах "яструбів". Там звучить багато заяв від Гіркіна та інших "яструбів", які обурені діями Путіна, відзначають, що він нікчема, лох, і вже відверто говорять про те, що Акела промахнувся", - зазначив він.

Екс нардеп упевнений, що в Росії лібералів немає – життя показало, що всі вони такі ж сталіністи і "яструби", як і інші.

"І всі вони будуть кричати Путіну продовжувати війну, особливо коли Україна почне повертати Крим. Це стосується і Собчак, і Навального, і інших. Всі вони зараз перетворюються на" яструбів " і звинувачують Путіна. У Росії будь-якого, хто кричить або пише "Ні війні!", відразу саджають за поширення фейків про російську армію. При цьому інші кричать Путіну: "Чому ти програєш?". Той самий Гіркін "розмазує" Путіна по стінці, як тільки хоче, і господар Кремля не знає, що з цим зробити", - зазначив Чорновіл, додавши, що у Путіна зараз немає відповіді на радикальне крило, яке розростається в російському суспільстві.

Більш того, для Путіна стало несподіванкою те, що в тилу, за його спиною виникла група "яструбів".

"Раптом виявилося, що всі ці "патрушеви", "шойгу" та інші – це не просто фанерні маршали, а за їх спинами виникають ті, проти кого Путін не має протидії і хто може його просто знести. За ними стоїть купа спецслужб, силових структур – величезна підтримка. Так що Путіна в разі чого просто попруть", - вважає Чорновіл.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) раптово накинувся з критикою на російського диктатора Володимира Путіна. У приклад йому він поставив президента України Володимира Зеленського, якого ненавидить і бажає йому смерті. За його словами, саме колишній комік проявив себе у війні краще, ніж Путін.

Також повідомлялося, що депутати з Санкт-Петербурга запропонували Держдумі РФ висунути звинувачення в держзраді проти президента РФ Володимира Путіна.

Рада муніципального утворення (МО)" Смольнинське " вважає, що війна в Україні призвела до обвалу економіки РФ і збільшення кордону з НАТО в 2 рази. У зв'язку з цим депутати вимагають усунути Путіна з посади Президента РФ.

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