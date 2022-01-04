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У Мережі обурилися через гори сміття після святкування біля головної ялинки в центрі Києва

4 січня 2022, 12:56

У зв'язку з великим напливом людей біля ялинки комунальники не встигали прибирати сміття.

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У Києві відпочиваючі залишили після себе гори сміття / Facebook / cherep . perohanych

У Києві святкування Нового року біля ялинки на Софійській площі закінчилося залишеними відпочиваючими горами сміття.

Паперові стаканчики були розкидали по землі і парапетам. Фото очевидці публікують в Facebook.

"А тепер дивіться на центральну ялинку і на те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, поки йдуть випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там по дорозі і залишають", - пише користувач Тетяна Череп-Пероганич у підписі до фото.

У коментарях користувачі кажуть, що у зв'язку з великим напливом людей біля ялинки комунальники просто не встигають прибирати сміття.

"У німців добре подібне питання вирішене: купуєш глінтвейн в чашці. Платиш за глінтвейн і платиш за чашку. Йдеш собі з тією чашкою, прогулюєшся, а потім або повертаєш, і тобі повертають кошти, або забираєш — вона тобою куплена", — написали під фото.

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/ Facebook/cherep.perohanych

Додамо, що судячи з опублікованих фото, в місцях масового гулянь людей явно не вистачало сміттєвих контейнерів.

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Нагадаємо, в Одесі продавці новорічних ялинок і сосен облили соляркою тисячі непроданих дерев.

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новини Києва Ялинка сміття Новий рік 2022
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