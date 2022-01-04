У Мережі обурилися через гори сміття після святкування біля головної ялинки в центрі Києва

У зв'язку з великим напливом людей біля ялинки комунальники не встигали прибирати сміття.
У Києві святкування Нового року біля ялинки на Софійській площі закінчилося залишеними відпочиваючими горами сміття.
Паперові стаканчики були розкидали по землі і парапетам. Фото очевидці публікують в Facebook.
"А тепер дивіться на центральну ялинку і на те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, поки йдуть випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там по дорозі і залишають", - пише користувач Тетяна Череп-Пероганич у підписі до фото.
У коментарях користувачі кажуть, що у зв'язку з великим напливом людей біля ялинки комунальники просто не встигають прибирати сміття.
"У німців добре подібне питання вирішене: купуєш глінтвейн в чашці. Платиш за глінтвейн і платиш за чашку. Йдеш собі з тією чашкою, прогулюєшся, а потім або повертаєш, і тобі повертають кошти, або забираєш — вона тобою куплена", — написали під фото.
Додамо, що судячи з опублікованих фото, в місцях масового гулянь людей явно не вистачало сміттєвих контейнерів.
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Нагадаємо, в Одесі продавці новорічних ялинок і сосен облили соляркою тисячі непроданих дерев.
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