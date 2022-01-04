В Одесі продавці облили соляркою і викинули тисячі ялинок

В Одесі продавці облили соляркою і викинули на смітник тисячі ялинок / УНІАН

В Одесі продавці новорічних ялинок і сосен облили соляркою тисячі непроданих дерев. Про це повідомили представники Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради депутата.

Комунальники прибрали понад 2,5 тисячі ялинок і сосен з вулиць імені Бочарова, імені Висоцького, імені Заболотного, Марсельської та імені Семена Палія.

"Всі дерева вивезли на звалище, оскільки використовувати їх на корм тваринам не можна. Перед тим, як кинути ялинки, продавці облили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але, очевидно, керувалися метою - щоб дерева не дісталися нікому", - розповіли чиновники районної адміністрації.

Облили чи горючою речовиною кинуті ялинки і сосни в інших районах Одеси, поки невідомо.

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Після нового року в Одесі продавці викинули на тротуар сотні ялинок через те, що вони не змогли їх продати напередодні свят. Замість того, що здати новорічних красунь в спеціальні пункти збору, продавці просто кинули їх на тротуарах, де продавали.

У Києві продавці ялинок після Нового року теж залишили гори нерозпроданого товару - вони тримали високі ціни на новорічні дерева до останнього, а потім просто залишили їх на землі і поїхали.

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