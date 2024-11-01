У родині "Да Вінчі" дуже велике горе: раптово помер молодший брат Коцюбайла

Іван Коцюбайло помер у віці 27 років, як і його старший брат Дмитро.

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Помер брат легендарного "Да Вінчі" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook/Маряночка Коцюбайло-Семененко

У родині легендарного військового Дмитра Коцюбайла, відомо як "Да Вінчі", сталося велике горе. Помер рідний брат Дмитра - Іван. Про це повідомила сестра братів Мар'яна Коцюбайло-Семененко.

Іван Коцюбайло помер прямо напередодні дня народження вбитого росіянами старшого брата. Дмитру та Івану навіки залишиться 27 років.

"На привеликий жаль, в нашій сімʼї сталося горе. Пішов з життя, наш братик Іван. Ти завжди залишишся у наших серцях, любимо! Напередодні дня народження старшого брата, молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх у іншому бутті. Ніби якийсь невидимий зв’язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті. І тепер, коли молодший брат покинув цей світ, здається, що він відправився туди, де знову зможе побачити свого старшого, обійняти його і сказати те, що залишилося недосказаним", - написала Мар'яна. відео дня

Помер брат легендарного "Да Вінчі" / фото: facebook/Маряночка Коцюбайло-Семененко

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті - головні новини

Як повідомляв Главред, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

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