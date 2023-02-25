У Росії закінчилися запаси іранських дронів — розвідка Британії

Росія, найімовірніше, буде намагатися поповнити запаси іранських безпілотників Shahed-136.

РФ практично припинила запускати БПЛА Shahed-136 / Фото з відкритих джерел

Країна-агресорка Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських безпілотників, оскільки їхні запуски практично припинилися. Про це йдеться у свіжому звіті розвідки, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

До цього українські Збройні сили повідомляли про те, що були збиті не менше 24 БПЛА Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого. Десятки БПЛА були знищені в перші кілька днів року.

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"Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, найімовірніше, буде намагатися поповнити запаси", - вважають у британській розвідці.

Хоча ця зброя не має вдалого досвіду знищення намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відвернути українську протиповітряну оборону від ефективніших російських крилатих ракет.

Свіжий звіт британської розвідки / twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що російські загарбники почали використовувати у війні проти України небезпечні морські надводні безпілотники. Вони можуть використовуватися не лише для розвідки, а й в якості дронів-камікадзе, що становить серйозну загрозу для кораблів, мостів та інших об'єктів.

Гендиректор амерканської компанії General Atomics Лінден Блу пропонує продати українському уряду два бойових безпілотника Reaper MQ-9 за один долар. Таку пропозицію виробник зброї робить, щоб "допомогти країні захистити себе, оскільки вона готується до очікуваного російського наступу".

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