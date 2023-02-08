Окупанта розірвало: військовий РФ вдарив палицею по українському дрону-камікадзе і загинув

Російський окупант сам знайшов свою смерть на полі бою, "зустрівшись" з українським дроном-камікадзе.
Безпілотник приземлився серед поля, а загарбник вирішив вдарити його палицею. Відповідне відео останніх секунд життя окупанта оприлюднив у Telegram український активіст Сергій Стерненко.
Незрозуміло, чого саме хотів добитися російський військовий ударом палицею по дрону, але закінчилося це для цього загибеллю. Безпілотник розірвався і вбив окупанта.
"Приліг собі відпочити FPV-дрон з нашим крафтнеймом BAVOVNA, нікого не чіпав. Аж тут якийсь дурний росіянин вирішив до нього причепитись. І помер", – написав Стерненко.
FPV-дрон – це безпілотний літальний апарат, який має функцію трансляції відео в режимі реального часу з камери безпілотника на монітор, окуляри чи шолом пілота.
Раніше псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.
Нагадаємо, росіянкам з Москви, чоловіки яких були ліквідовані під час участі у війні проти України, почали видавати "гробові" шуби. При цьому вдови окупантів так радіють цим подарункам, що приймають їх з усмішкою і без жодної сльози за своїми мертвими чоловіками.
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