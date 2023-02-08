glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанта розірвало: військовий РФ вдарив палицею по українському дрону-камікадзе і загинув

8 лютого 2023, 15:37
Безпілотник приземлився посеред поля. Російський військовий, який на нього наткнувся, прожив після цього недовго.

Украинский дрон
Військовий РФ вдарив палицею по українському дрону-камікадзе і загинув/ УНІАН, скрін

Російський окупант сам знайшов свою смерть на полі бою, "зустрівшись" з українським дроном-камікадзе.

Безпілотник приземлився серед поля, а загарбник вирішив вдарити його палицею. Відповідне відео останніх секунд життя окупанта оприлюднив у Telegram український активіст Сергій Стерненко.

Незрозуміло, чого саме хотів добитися російський військовий ударом палицею по дрону, але закінчилося це для цього загибеллю. Безпілотник розірвався і вбив окупанта.

"Приліг собі відпочити FPV-дрон з нашим крафтнеймом BAVOVNA, нікого не чіпав. Аж тут якийсь дурний росіянин вирішив до нього причепитись. І помер", – написав Стерненко.

FPV-дрон – це безпілотний літальний апарат, який має функцію трансляції відео в режимі реального часу з камери безпілотника на монітор, окуляри чи шолом пілота.

Дрон
скрін

Раніше псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.

Нагадаємо, росіянкам з Москви, чоловіки яких були ліквідовані під час участі у війні проти України, почали видавати "гробові" шуби. При цьому вдови окупантів так радіють цим подарункам, що приймають їх з усмішкою і без жодної сльози за своїми мертвими чоловіками.

Читайте також:

війна в Україні безпілотник дрони російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:57

Що не можна носити після 30 років: 10 речей, які треба викреслити з гардероба і стати впевненою

16:56

СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри

16:53

Зеленський вилітає до Парижа: Шольц терміново попрямував до Франції - ЗМІВідео

16:37

Сестра Меган Маркл подала на неї в суд і вимагає величезну суму: що сталосяВідео

16:17

"У нас є свобода, дайте нам крила": Зеленський привіз подарунок від ЗСУ до Британії і довів до слізВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:16

Катя Осадча емоційно відреагувала на чутки про новий наступ окупанта : "Я відчуваю цей біль фізично"

16:14

У Німеччини є побоювання щодо танків для України і це не стосується "ескалації" - BloombergВідео

16:03

Раптово отримають ніж у спину: на які знаки зодіаку у 2023 році чекає парад заздрощів та лицемірстваВідео

15:58

"Тільки живи, мій герой": дружина російського фігуриста молиться про порятунок чоловіка-путіністаВідео

Реклама
15:54

"Сиджу і плачу": росіяни помстилися Ахеджаковій за підтримку УкраїниВідео

15:37

Окупанта розірвало: військовий РФ вдарив палицею по українському дрону-камікадзе і загинувВідео

15:35

Зеленського гучними оваціями зустріли у Британії: важлива заява президента УкраїниВідео

15:25

Що треба зробити, щоб вишня плодоносила: проста схема для багатого врожаю

15:22

Прати не обов'язково: як прибрати брудні плями на джинсахВідео

15:17

Мішленівські кухарі замочують м'ясо у секретному інгредієнті: супер-трюк, який приведе у захватВідео

14:56

Путін планує новий "бліцкриг" і може окупувати нові території України - The TelegraphВідео

14:34

"Нам потрібні Миколаїв і Одеса": Симоньян заплуталася в "хотілках Путіна" і видала "нові цілі РФ"Відео

14:32

Як зрозуміти, що у нього з'явилася інша: "тонкі" ознаки нового романуВідео

14:18

Фантастика за 10 хвилин: божевільна шаурма з неможливо смачною начинкою - рецептВідео

14:03

Принц-негідник з серіалу Гра престолів відвідає Україну з візитом підтримки

Реклама
13:54

Басков принизив Доліну прямо зі сцениВідео

13:49

Запроданка Лорак опублікувала сопливий фрагмент пісні: українці розлютилисяВідео

13:43

"Путін тягне час, щоб виснажити Україну": він планує бомбами добитися переговорів – розвідка ЕстоніїВідео

13:34

Наступ на Донбасі і відволікаючий удар на півночі або півдні: полковник ЗСУ назвав сценарій РосіїВідео

13:02

Зеленський прибув до Великої Британії, планується зустріч з королем і виступ перед парламентомВідео

12:58

Форвард "Шахтаря" одним ударом звалив з ніг провокатора з РФ в турецькому готелі

12:31

Наступ Росії на Харківщині не виключено: в ОВА розповіли, де посилився ворогВідео

12:24

На Євробачення-2023 від Чехії їде гурт за участю росіянки та з піснею про братні народиВідео

12:23

Керовані ракети, Gepard і Pioneer: що Німеччина надасть Україні до кінця лютогоВідео

12:20

Британія передасть Україні озброєння дальньої дії - Sky News

12:20

Склеїти не вийде, але можна запобігти: як зупинити посічення волоссяВідео

12:18

Імунітет від мобілізації: кому в Україні можуть анулювати повісткиВідео

11:48

На війні загинув молодий український вчений: його вважали зниклим безвісти з квітня

11:47

Якщо слабкий Wi-Fi: як за 10 хвилин вичавити з роутера максимум

11:47

Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини: буде і озброєння, і економічна допомога

11:45

Зайва вага, зморшки та інші "неприємності": як висипатися щодня і зупинити старіння

11:43

Британія навчить льотчиків ПС ЗСУ літати на винищувачах НАТО - Офіс СунакаВідео

11:15

Після кулі в голову помер російський неонацист Мангушев, який хизувався черепом "бійця з Азовсталі"Відео

10:47

На Росію після поразки у війні очікує новий удар: Гудков назвав країни, які вимагатимуть територійВідео

10:41

Навіщо 9 лютого в будинку потрібно запалити свічки і розвести вогонь: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
10:39

Сьогодні президент Зеленський відвідає Велику Британію - Sky News

10:24

"Косив" під Олександра Невського: ЗСУ ліквідували російського майора-хвастуна

10:00

Як легко пересадити кактус: покрокова інструкціяВідео

09:59

Чому кішки постійно сплять і чи потрібно їх будитиВідео

09:46

"Не бійся, тато поруч": маленьку дівчинку дістали живою після 12 годин під завалами в СиріїВідео

09:25

Війська РФ можуть піти в наступ на північному сході від Харкова або з півдня Запоріжжя - ДаніловВідео

09:12

"Торговка кавунами": постарілу Корольову в ночнушці переплутали з ДоліноюВідео

09:01

Розпад Росії гарантовано відбудетьсяПогляд

08:40

Росія не доб'ється прориву в наступі, навіть якщо вона зібрала 200-300 тисяч військ - ХоджесВідео

08:32

"Після цього все впаде": Ходжес назвав ключ до перемоги України у війніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти