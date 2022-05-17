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У Росії намагаються заборонити обмін азовців: "вони терористи"

17 травня 2022, 18:17

У Держдумі обговорюють законопроєкт, у якому йдеться про недопущення обміну нацистських злочинців.

В РФ хотят запретить обмен военных Азова / "ТВ Центр"

У Росії кидають всі сили на те, аби заборонити на законодавчому рівні обмін українських військовослужбовців із Азову. Там намагаються визнати азовців терористами. Про це повідомляє РИА Новости.

З відповідною заявою виступив депутат Держдуми, зазначивши, що депутатам необхідно проголосувати за законопроєкт у якому йдеться про "недопущення обміну нацистських злочинців".

Крім того, Верховний суд РФ вже готується до засідання 26 травня, де планують визнати український батальйон "Азов" терористичною організацією.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування: батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня будівлі Верховного суду Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони України вже відреагували на такі спроби РФ. Заступниця міністра Ганна Маляр назвала відповідні заяви пропагандою.

"Це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації", - сказала Ганна Маляр.

Вона наголосила на тому, що переговорний процес щодо обміну військовослужбовців триває.

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Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила під час виступу заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Інформацію про евакуацію бійців Азова також підтвердив і президент Володимир Зеленський.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 травня повідомило, що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих увечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну". Також проводяться всі необхідні заходи з порятунку тих, хто залишився на Азовсталі.

Обміняти тяжкопоранених військовослужбовців на російських загарбників вдасться після того, як їх стан стабілізується.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що захисникам Маріуполя віддали новий наказ - вберегти своє життя.

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війна в Україні Азов обмін полоненими Росія Маріуполь
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