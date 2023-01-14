У РФ видали нову маячню щодо готовності до переговорів: в Україні різко відповіли

Сергій Кислиця впевнений, що демагогія РФ може створювати середовище все більшої демагогії.

Україна різко відповіла РФ в ООН / twitter.com/ukrinun

Москва готова до "досягнення цілей війни" за допомогою переговорів, якщо "в Україні більше не буде загрози РФ" і "дискримінації для російськомовного населення".

Про це постійний представник Росії Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляють росЗМІ.

"Закінчити військові дії можна буде тільки тоді, коли з території України більше не буде виходити загроза Росії і коли закінчиться дискримінація для російськомовного населення цієї країни", - сказав він.

На виступ Небензі відреагував в Twitter посол України Сергій Кислиця, який написав, що "демагогія подібна водоростям і може створювати середовище все більшої і більшої демагогії".

"Росія - це водорості Ради Безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших в ООН", - заявив український посол.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну"38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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