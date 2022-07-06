УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

6 липня 2022, 06:47

У Кремлі не змінилися плани щодо України попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

цілі війни Росії в Україні
Названо цілі війни Росії в Україні / Фото УНІАН

Військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

Експерти нагадали, що 5 липня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні.

"Патрушев заявив, що російська "військова операція" в Україні триватиме, доки Росія не досягне своїх цілей щодо захисту цивільного населення від "геноциду", "денацифікації" та "демілітаризації" України, а також зобов'яже Україну постійно зберігати нейтралітет між Росією і НАТО (...) Явне повторення Патрушевим початкових цілей Путіна майже п'ять місяців потому переконливо вказує на те, що Кремль не вважає недавні успіхи Росії в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей "спецоперації". Заява Патрушева передбачає, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на наступі за межами Донецької та Луганської областей і що Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України", - йдеться в повідомленні ISW.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
  • Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
  • Імовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоби наступати на місто з півдня.
  • Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
  • Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.
  • Російська влада посилює заходи щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати понесені втрати живої сили.
  • Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Мета Путіна у війні проти України

У травні російський публіцист, опозиціонер і політолог Андрій Піонтковський заявив, що оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не вдається реалізувати свої первинні агресивні плани з приводу заволодіння всією територією України, то тепер він змушений буде стримати свої апетити і зосередити зусилля на повному захопленні трьох областей - Донецької, Луганської та Херсонської.

В кінці червня Путін змінив риторику і більше не говорив про "денацифікацію" всієї України. За словами господаря Кремля, в планах РФ лише "звільнення Донбасу". При цьому Путін відмовився називати терміни закінчення своєї "спецоперації".

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Микола Патрушев новини України Путін новини війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:46

В РФ повертається державний антисемітизм

08:37

У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

08:33

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

08:29

Гороскоп на сьогодні 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

08:10

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктахВідео

Реклама
08:00

Як приготувати смачну настоянку зі смородини: простий рецептВідео

07:45

Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

07:20

Хлопці, йдіть до Путіна!Погляд

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

06:47

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

06:02

Лукашенко просто хоче вижити - інтерв'ю з військовим експертом Сергієм ГрабськимВідео

05:37

Воювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні – прогноз астрологаВідео

05:20

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

04:50

Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальваціїВідео

04:15

У моду на літо 2022 повернулася чарівна коротка стрижка боб в стилі принцеси Діани

03:42

Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

Реклама
02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

01:37

Як знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

00:51

Російська журналістка розповіла, з чим Лорак повинна повернутися в РФ

00:51

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

00:07

Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій областіВідео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу вибачився за "політичну хвойду" перед Мішиною

05 липня, вівторок
23:37

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

23:34

Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозомВідео

23:22

Обмеження переміщень по країні: Мережа вибухнула мемами через рішення ГенштабуФотоВідео

23:06

"Як це розвидіти":" прес-алкаше" Захарова еротично спробувала поїсти полуниці, але у неї не вийшлоВідео

22:49

Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювалиВідео

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника ПутінаВідео

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

Реклама
20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти