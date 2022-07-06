Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

У Кремлі не змінилися плани щодо України попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.
Військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.
Експерти нагадали, що 5 липня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні.
"Патрушев заявив, що російська "військова операція" в Україні триватиме, доки Росія не досягне своїх цілей щодо захисту цивільного населення від "геноциду", "денацифікації" та "демілітаризації" України, а також зобов'яже Україну постійно зберігати нейтралітет між Росією і НАТО (...) Явне повторення Патрушевим початкових цілей Путіна майже п'ять місяців потому переконливо вказує на те, що Кремль не вважає недавні успіхи Росії в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей "спецоперації". Заява Патрушева передбачає, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на наступі за межами Донецької та Луганської областей і що Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України", - йдеться в повідомленні ISW.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
- Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
- Імовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоби наступати на місто з півдня.
- Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
- Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.
- Російська влада посилює заходи щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати понесені втрати живої сили.
- Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.
Мета Путіна у війні проти України
У травні російський публіцист, опозиціонер і політолог Андрій Піонтковський заявив, що оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не вдається реалізувати свої первинні агресивні плани з приводу заволодіння всією територією України, то тепер він змушений буде стримати свої апетити і зосередити зусилля на повному захопленні трьох областей - Донецької, Луганської та Херсонської.
В кінці червня Путін змінив риторику і більше не говорив про "денацифікацію" всієї України. За словами господаря Кремля, в планах РФ лише "звільнення Донбасу". При цьому Путін відмовився називати терміни закінчення своєї "спецоперації".
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