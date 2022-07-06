Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

Названо цілі війни Росії в Україні / Фото УНІАН

Військові аналітики Інституту вивчення війни заявили, що метою РФ у війні досі є знищення суверенітету України та зміна режиму попри російські військові невдачі та риторику, що натякає на зниження військових цілей після цих поразок.

Експерти нагадали, що 5 липня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні.

"Патрушев заявив, що російська "військова операція" в Україні триватиме, доки Росія не досягне своїх цілей щодо захисту цивільного населення від "геноциду", "денацифікації" та "демілітаризації" України, а також зобов'яже Україну постійно зберігати нейтралітет між Росією і НАТО (...) Явне повторення Патрушевим початкових цілей Путіна майже п'ять місяців потому переконливо вказує на те, що Кремль не вважає недавні успіхи Росії в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей "спецоперації". Заява Патрушева передбачає, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на наступі за межами Донецької та Луганської областей і що Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України", - йдеться в повідомленні ISW.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.

Імовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоби наступати на місто з півдня.

Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.

Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.

Російська влада посилює заходи щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати понесені втрати живої сили.

Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Мета Путіна у війні проти України

У травні російський публіцист, опозиціонер і політолог Андрій Піонтковський заявив, що оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не вдається реалізувати свої первинні агресивні плани з приводу заволодіння всією територією України, то тепер він змушений буде стримати свої апетити і зосередити зусилля на повному захопленні трьох областей - Донецької, Луганської та Херсонської.

В кінці червня Путін змінив риторику і більше не говорив про "денацифікацію" всієї України. За словами господаря Кремля, в планах РФ лише "звільнення Донбасу". При цьому Путін відмовився називати терміни закінчення своєї "спецоперації".

Інші новини: