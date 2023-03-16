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"Один з найстрашніших злочинів цієї війни": Зеленський заявив, що РФ відповість за терор у Маріуполі

16 березня 2023, 23:18
Президент наголосив, що настане день, коли буде створено трибунал, який повертатиме справедливість українському народу.
Владимир Зеленский
Зеленський розповів про один з найстрашніших злочинів росіян / Офіс президента України

У річницю бомбардування російськими загарбниками драматичного театру у Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде усіх, хто причетний до цього злочину. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалася як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об'єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме", - наголосив президент.

Український гарант нагадав, що рік тому було окуповано частини Київської і Харківської області, російські війська займали інші позиції на півдні країни.

відео дня

"Але вже тоді ми почали їх гнати. Настане день, і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що якось буде створено трибунал, який повертатиме справедливість українському народу. Тоді всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів.

"Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо задля цього. Генеральний прокурор та його офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, мій офіс. У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде... Усі ра**исти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував новини про посилення нашої оборони. Окрім того, він заявив, що буде жорстка позиція у боротьбі за покарання російських окупантів за їхні злочини.

"Найближчі тижні плануються досить активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто в боротьбі за покарання російських вбивць. Готуємо новини", - сказав Зеленський.

Раніше український гарант казав, що в разі захоплення російськими загарбниками Бахмута, вони зможуть без перешкод продовжити свій наступ на інші населені пункти Донецької області, тому важливо, щоб українські військові утримали місто.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України, на Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там", - зазначив президент України.

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