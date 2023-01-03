У РФ підтвердили знищення сотень мобілізованих росіян на війні в Україні

Дані не враховують тих, хто був знищений при обстрілі Макіївки, оскільки їх імена ще не оприлюднені офіційними органами.

У Макіївці знищили сотні окупантів РФ / скріншот

На війні в Україні знищено щонайменше 500 росіян, мобілізованих в армію РФ з 21 вересня 2022 року.

На основі відкритих джерел станом на 2 січня 2023 року журналістам Російської служби BBC і Медіазони вдалося встановити імена 500 мобілізованих, ліквідованих у зоні бойових дій на території України.

Ці дані не враховують тих, хто був знищений при обстрілі Макіївки, оскільки їх імена ще не оприлюднені офіційними органами.

Тільки за останній тиждень грудня розслідувачі встановили імена 46 мобілізованих, ліквідованих на фронті в Україні.

Реальні втрати серед мобілізованих, уточнюють журналісти, можуть бути набагато вище, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, знищених в Україні починаючи з жовтня, не вказується їх статус військовослужбовця – чи був він мобілізованим, контрактником або добровольцем.

З урахуванням втрат російських сил з жовтня по грудень найбільше число ліквідованих мобілізованих були вихідцями з:

Свердловської області (99 осіб);

Челябінська область (43 особи);

Волгоградська область (32 особи);

Середній вік знищених окупантів - 30-35 років.

Ще 38 мобілізованих, за даними розслідувачів, померли на території Росії – найчастіше через проблеми з серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем у пунктах підготовки.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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