У РФ їх не вважають за солдатів: бутяти масово відмовляються стояти на передовій

Бутяти масово відмовляються стояти на передовій / скріншот

Окупанти Бурятської національності масово тікають від боїв з українськими захисниками, а в Улан-Уде вже готуються зустрічати труни зі своїми "двохсотими".

У місто відправлять трупи окупантів з 11 окремої десантно-штурмової бригади. Очевидно, їх російська армія вважає трохи цінніше бурятів-танкістів, пише" 24 канал".

За інформацією журналістів, РФ навіть не намагається зберегти життя своїм солдатам. Це підтверджує листування одного з офіцерів бригади десантників з представником штабу.

У штабі вичитували окупанта за рішення відступати. Загарбнику наказали "тримати позиції за будь-яких умов". Як аргумент у штабі наводять те, що вчора на позиції окупантів привезли "автоматичні гранатомети". У відповідь десантник огризнувся, що "сам стій проти спецназу".

24 канал

Нагадаємо, у російській Бурятії закопали останки військовослужбовця Бато Басанова, якого ліквідували в Україні ЗСУ під час вторгнення РФ. Російський окупант був чемпіоном РФ з танкового біатлону.

Також повідомлялося, що в російському регіоні Бурятія, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів. Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексію Циденову з вимогою повернути їх чоловіків додому.

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