Загроза нового штурму Харкова: полковник ЗСУ оцінив чисельність ударного кулака РФ

Сили російських окупантів розосереджені вздовж кордону, підкреслив Владислав Селезньов.

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ЗСУ готові відбивати нові удари РФ / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність нового штурму Харкова російськими окупантами.

Він вважає, що чисельність ворожого угруповання на харківському напрямку біля кордону з Україною недостатня для нової атаки. Про це він сказав в інтерв'ю Телеграфу.

Експерт звернув увагу на те, що частина сил російських окупантів розосереджена вздовж кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями

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"Звертає на себе увагу недавнє повідомлення західної преси, що мало не в середині січня російська армія нібито готує наступ на Харківщині з прицілом на Харків", - зазначив він.

Разом з тим полковник ЗСУ зазначив, що на території областей РФ, які межують з Україною і звідки може бути потенційне вторгнення (Брянська, Курська, Бєлгородська), контингент ворожої армії становить близько 26 тисяч осіб.

"Причому це не найкращі підрозділи, в основному – аналог нашої територіальної оборони. До того ж, цей комплект сил і засобів буквально розмазаний уздовж кордону з нашими Чернігівською, Сумською та Харківською областями", – уточнив Селезньов.

Співрозмовник каже, що для спроби нового штурму РФ знадобитися мінімум кілька десятків тисяч професійних військових з відповідним озброєнням і бронетехнікою.

"Упевнений, що українська розвідка і розвідки країн-партнерів відстежують ситуацію. І вже навіть зроблені відповідні заяви", - додав співрозмовник видання.

Селезньов додав, що якщо РФ знайде слабкі місця в обороні України, то спробує закидати саме цю ділянку додатковими ресурсами, сподіваючись на прорив.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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