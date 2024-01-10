УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза нового штурму Харкова: полковник ЗСУ оцінив чисельність ударного кулака РФ

Олексій Тесля
10 січня 2024, 03:30
Сили російських окупантів розосереджені вздовж кордону, підкреслив Владислав Селезньов.
ВСУ
ЗСУ готові відбивати нові удари РФ / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність нового штурму Харкова російськими окупантами.

Він вважає, що чисельність ворожого угруповання на харківському напрямку біля кордону з Україною недостатня для нової атаки. Про це він сказав в інтерв'ю Телеграфу.

Експерт звернув увагу на те, що частина сил російських окупантів розосереджена вздовж кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями

відео дня

"Звертає на себе увагу недавнє повідомлення західної преси, що мало не в середині січня російська армія нібито готує наступ на Харківщині з прицілом на Харків", - зазначив він.

Разом з тим полковник ЗСУ зазначив, що на території областей РФ, які межують з Україною і звідки може бути потенційне вторгнення (Брянська, Курська, Бєлгородська), контингент ворожої армії становить близько 26 тисяч осіб.

"Причому це не найкращі підрозділи, в основному – аналог нашої територіальної оборони. До того ж, цей комплект сил і засобів буквально розмазаний уздовж кордону з нашими Чернігівською, Сумською та Харківською областями", – уточнив Селезньов.

Співрозмовник каже, що для спроби нового штурму РФ знадобитися мінімум кілька десятків тисяч професійних військових з відповідним озброєнням і бронетехнікою.

"Упевнений, що українська розвідка і розвідки країн-партнерів відстежують ситуацію. І вже навіть зроблені відповідні заяви", - додав співрозмовник видання.

Селезньов додав, що якщо РФ знайде слабкі місця в обороні України, то спробує закидати саме цю ділянку додатковими ресурсами, сподіваючись на прорив.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Війна в Україні

Як раніше повідомлялося, розкрито сценарій раптової атаки РФ. На більшій частині лінії фронту проходять зустрічні бої, пояснив Євген Дикий.

Раніше Олег Жданов розкрив найгірший сценарій для України в 2024 році. Допомога з боку США може надходити в Україну із затримкою, прогнозує Олег Жданов.

Експерт Михайло Жирохов вважає, що після "виборів" в Росії в березні 2024 окупанти розпочнуть нову наступальну операцію в Україні. За його словами, підготовка до наступу вже ведеться і деякі західні аналітики розповідають про плани Росії по захопленню Харкова, Дніпра і поділу України по річці Дніпро.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Харківська область Владислав Селезньов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія вдарила ракетами по Харкову, є приліт: подробиці

Росія вдарила ракетами по Харкову, є приліт: подробиці

00:31 Україна
Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

22:33 Україна
Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

22:28 Україна
Всі головні новини

Популярне

Виловлювати ложкою не потрібно: як прибрати всю пінку з бульйону за один раз 33020

Виловлювати ложкою не потрібно: як прибрати всю пінку з бульйону за один раз

Щури і миші ніколи не залізуть в дім: експерт назвав 2 копійчані засоби 16970

Щури і миші ніколи не залізуть в дім: експерт назвав 2 копійчані засоби

Помер народний артист України Віталій Білоножко 15929

Помер народний артист України Віталій Білоножко

Загроза захоплення двох міст на сході: розкрито сценарій раптової атаки РФ 13307

Загроза захоплення двох міст на сході: розкрито сценарій раптової атаки РФ

Останні новини

03:30

Загроза нового штурму Харкова: полковник ЗСУ оцінив чисельність ударного кулака РФ

03:03

"Тут є новина": Дорофєєва оцінила чутки про свою вагітність від Кацуріна

02:48

Хитра головоломка: лише 2% володарів "супермізків" зможуть знайти тварину за 8 секунд

02:02

Досить 1 таблетки: як легко прибрати запах з відра для сміття

01:36

Зірка "Рятувальників Малібу" хвора на рак грудей

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій КуликЧерез війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик
01:24

Бабусин метод для чищення дека духовки: знадобляться лише 2 речі, які є вдома

00:31

Росія вдарила ракетами по Харкову, є приліт: подробиці

00:30

Кхал Дрого в активному пошуку: Джейсон Момоа офіційно розлучається з дружиною

09 січня, вівторок
23:29

Перерізати два основних шляхи: Гетьман розповів, як ізолювати війська РФ у Криму

Реклама
22:39

Ксенія Мішина розповіла, як харчується і нарвалася на критику

22:33

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

22:28

Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

21:51

Молодик 11 січня: три знаки зодіаку відчують справжнє диво в цей день

21:30

Помер Віталій Білоножко: де відбудеться прощання і похорон артиста

21:20

"Ворогові не сподобається": Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська

21:19

6 найкращих вправ для схуднення: ідеальне тренування на все тілоВідео

21:18

Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання

20:58

Постійно отримують підкріплення: окупанти змінили тактику під Бахмутом

20:48

Чи можна вмикати порожню мікрохвильовку: поради приголомшать досвідчених господинь

20:13

РФ змінила пріоритети: Жданов сказав, по чому окупанти тепер битимуть ракетами

Реклама
20:12

Путін провалив зимовий наступ, РФ втратила тисячі солдатів і 400 од. техніки - Bild

20:08

"Ви цю війну розпочали": у Львові таксист образив пораненого ветерана війни

19:46

Колишня дружина Мурата Началджіоглу вперше підтвердила їх розлучення

19:37

Сильне похолодання набирає оберти: в Україні вріже 17-гражусний мороз

19:19

Місячний календар 10 січня: чого варто уникати в першій половині дня

19:12

Путін не збирається припиняти війну, Україні для перемоги потрібно 4 кроки - Умеров

19:10

Поразка Китаю в УкраїніПогляд

18:57

Рада планує голосувати за закон про мобілізацію 11 січня - нардеп Железняк

18:32

Йде закріплення на нових рубежах: Дикий анонсував хороші новини з фронту

18:26

"Міф був тільки в піснях": режисер жорстко висловився про Олега Винника

18:10

Передчував смерть: про що говорив у свої останні дні покійний Віталій Білоножко

18:06

Знову вдарять тріскучі морози: синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні

18:02

Зірка "Кухні" Кузнєцова похвалилася неймовірною стрункістю

17:56

Нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі атакувало ГУР - ЗМІ

17:52

В Україні виплатять до 10 тисяч грн "зимової" допомоги: де саме і хто має право

17:36

Повернення улюбленого реаліті-шоу: 1+1 Україна оголосив кастинг на новий сезон "Міняю жінку"Відео

17:25

Тільки люди з "орлиним зором" знайдуть кота за 7 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

17:23

Кремль намагається позбутися найвпливовішого російського генерала – ЗМІ

17:21

Лілія Ребрик відверто поділилася з фанатами, як проходить нова вагітність

17:17

Шанси України на перемогу в 2024-му році: Ходжес сказав, що повинен зробити Захід

Реклама
17:05

Окупанти величезним штурмом пішли на Кринки: лейтенант ЗСУ доповів обстановку

17:02

Недовіра до Порошенка - 75%, він випередив Арестовича - соцдослідження

16:35

Чому не можна обмітати людину: про яку біду попереджають древні прикмети

16:31

"Не почуємо його оксамитовий бас": зірки сумують про смерть Віталія Білоножка

16:23

Колосальні втрати під Авдіївкою: експерт розповів про бої за місто

16:23

Загрожує удар всім союзникам США: Польща звернулася до Конгресу

16:15

Зеленський анонсував посилення ППО після рекордних атак РФ: деталі важливої Ставки

16:00

Гороскоп на завтра 10 січня: Стрільцю - проблеми з грошима, Овну - сварка з другом

15:59

Атака України по Криму: розвідка Британії оцінила ефективність ударів ЗСУ

15:54

Це не смішно: полковник запасу прокоментував "наступ" росіян на Харків

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти