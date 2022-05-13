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У розвідці України розповіли, коли чекати переломного моменту у війні з РФ

13 травня 2022, 18:51

Україна поверне всі окуповані Росією території, включаючи Донбас і Крим.

Буданов, розвідка, ЗСУ
Буданов / facebook.com/CinCAFU, Укрінформ

У серпні може наступити переломний момент в війні з Росією. Крім того, до кінця року завершиться більшість битв.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News, Україна поверне всі окуповані території.

"Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій", - сказав Буданов.

За його словами, Україна поверне всі окуповані Росією території, включаючи Донбас і Крим. Глава ГУР додав, що не здивований невдачами російської армії.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються", - уточнив Буданов.

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Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про початок нібито другої фази так званої "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що російські війська мають намір захопити весь Донбас, південні регіони України та створити коридор до окупованого Криму.

Спікер Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ в середині червня можуть перейти в контрнаступ. Українська армія очікує, що важке озброєння від Заходу має прийти до кінця травня - початку червня. Після цього війська можуть почати наступальну операцію на зайняті окупантами позиції.

Радник глави МВС Віктор Андрусів заявив, що плани Росії по оточенню військ України не втіляться в життя. У районі Херсонської області наступ окупантів заглохло, а на півночі Харківщини українська армія може перекрити загарбникам тили. Через 10 днів росіяни можуть зупинити активний наступ на фронті і перейти до нової тактики так званої "повзучої окупації".

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