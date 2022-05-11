РФ "загрузла" в Україні: війна зайшла у глухий кут – розвідка США

Війна зайшла у глухий кут – розвідка США/ Reuters

Ситуація на фронті у війні Росії проти України зараз складна, проте бойові дії по суті зайшли у глухий кут.

Про це сказав очільник Агентства оборонної розвідки США Скотт Берр'єр на зустрічі з комітетом Сенату з питань збройних сил, пише Sky News. На його думку, зараз жодна зі сторін не має остаточної переваги на полі бою.

"Росіяни не перемагають, але й українці не перемагають, і ми тут дещо у глухому куті", – сказав генерал-лейтенант.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що сили оборони України проводять контрнаступ вздовж широкої дуги навколо Харкова. Загроза місту знижена. Маневри українських військ можуть призвести до того, що російські війська будуть відсунуті, а артилерія окупанта не зможе діставати до міста.

Пізніше стало відомо, що український контрнаступ на північ від Харкова 10 травня продовжував успішно відтісняти російські війська до російсько-українського кордону. Захисники України продовжили наступ на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова і звільнили кілька міст на північ від Харкова.

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