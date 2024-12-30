У школах Білорусі заборонили Санта Клауса, Jingle Bells та колядки - ЗМІ

Для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят у навчальних закладах.

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У школах Білорусі заборонили Санта Клауса та колядки / колаж: Главред, фото: pixabay.com, polskieradio.pl

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Школам видали спеціальні передноворічні розпорядження

У Білорусі рекомендують використовувати російські новорічні традиції

Білоруська влада заборонила в школах Санта Клауса, англомовні новорічні пісні, а також колядки, рекомендуючи дотримуватися російських новорічних традицій. Про це повідомляє Польське радіо.

Для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят у навчальних закладах.

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Під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад Jingle Bells. На шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса (Святого Миколая в англійській версії - ред.), а також ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями.

Замість цього влада рекомендувала на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.

У попередні роки в Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина і Геловін.

Залучення Білорусі в агресію РФ

Раніше Главред писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив розмістити на території його країни ракетний комплекс "Ліщина". Російський диктатор пообіцяв виконати це прохання.

Напередодні стало відомо, що самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він привіз до країни "не один десяток" ядерних боєголовок. Тепер він, мовляв, шукає полігон для розміщення Ліщина.

Нагадаємо, глава Білорусі Олександр Лукашенко раніше також заявив, що в країні є близько трьох десятків майданчиків для розміщення російської ракетної системи "Ліщина".

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