Від пса, якого господиня прив'язала в Києві в парку та поїхала за кордон, відмовилася нова сім'я

Джек знову шукає родину - його зрадили нові господарі / Фото facebook.com/maryna.liapina

Пес Джек, якого 6 грудня знайшли на Дорогожичах у Києві, знову опинився у притулку. Туди його повернула сім'я, яка забрала тварину після зради попередньої господині.

Чому нові господарі відмовилися від Джека, невідомо, пише Києва.media. Однак зі сторінки притулку Сіріус повідомлення про те, що пес знайшов будинок, зникло буквально на наступний день після того, як тварину забрали.

Як повідомляв Главред, Джека знайшли в столичному парку на Дорогожичах. Він був прив'язаний до лавки та не хотів нікуди йти, чекаючи, що за ним повернеться господиня.

Біля песика лежали іграшки та записка, в якій говорилося: "Джек – хороший квартирний сторож. Я самотня та їду в Польщу на заробітки, тому повинна його залишити".

Джек, якого кинула господиня, знову в притулку / Фото kyiv . media

Нагадаємо, в метро Харкова на рейки впало кошеня. Малюк просидів там цілих 15 годин, але тварину все ж таки вдалося врятувати. Щоби безпечно дістати кошеня з рейок, з'єднали сачок зі шваброю. У сачок насипали корм. Приманка спрацювала - тепер мужня Тіна у волонтерів і шукає родину.

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