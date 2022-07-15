УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У полоні окупантів помер британець: загарбники звалюють всю вину на "хронічні хвороби" і "стрес"

15 липня 2022, 15:24

Окупанти тримали волонтера у полоні з кінця квітня, називаючи його "найманцем", а тепер звалюють всю вину за його смерть на хвороби.

В плену оккупантов умер британец Пол Ури
У полоні окупантів помер британець Пол Урі/ Reuters, comments.ua

У полоні окупантів у так званій "ДНР" помер британець Пол Урі. Загарбники одразу почали розповідати, нібито причина його смерті – "хронічні хвороби".

Урі взяли у полон наприкінці квітня, помер він 10 липня, про що окупанти розповіли тільки зараз. Про це повідомляє ВВС.

Британець не був військовим, він був волонтером в одній з громадських організацій. Разом з іншим громадянином Великої Британії – Діланом Хілі – він намагався 25 квітня провести гуманітарну рятувальну місію. Чоловіки намагалися проїхати через блокпости на контрольовану російськими військовими територію, щоб врятувати і вивезти мирних жителів. Проте окупанти їх затримали і звинуватили, нібито вони "найманці".

З тих пір британці перебували в полоні окупантів.

При цьому самі окупанти кажуть, нібито Урі помер через "хронічні хвороби" (у нього був цукровий діабет І типу, і він потребував інсуліну) та "стрес". За словами "омбудсменки" так званої "ДНР", для Урі надавали медичну допомогу, проте нібито саме хвороба призвела до його смерті.

Нагадаємо, на 9 червня у терористичній "ДНР" так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення. При цьому трьох іноземців, які воювали на боці України, засудили до вищої міри покарання – смертної кари. Йдеться про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Пізніше стало відомо, що бойовики з угруповання "ДНР" скасували мораторій на смертну кару. Підконтрольні Кремлю донецькі бойовики прибрали останню перешкоду, яка заважала їм влаштовувати розправи над українськими полоненими та іноземцями.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

ДНР війна в Україні вторгнення Росії військовополонені
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:13

"Сидів у машині": жертвою російської ракети у Вінниці став 8-річний хлопчик

16:06

"Ми нікому не потрібні": окупант розповів, як їх кидають помирати в УкраїніВідео

16:00

3 омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок після 30, що не вимагають особливого укладання

15:57

"Все управління винесли": Гіркін істерить через точні удари ЗСУ по командних пунктах РФВідео

15:52

Не залишиться ні сліду: 7 ефективних способів, як відіпрати плями від дезодоранту

Реклама
15:39

"Воронка була за 7 кроків від них": ROXOLANA розповіла про обстріл Вінниці та загибель члена командиВідео

15:32

У МЗС різко відповіли на скандальну заяву Орбана про неефективність санкцій проти РФВідео

15:26

Софія Ротару вперше відреагувала на військові злочини Росії

15:24

У полоні окупантів помер британець: загарбники звалюють всю вину на "хронічні хвороби" і "стрес"Відео

15:20

"Перестаньте її ховати": у Вінниці розповіли про стан мами загиблої ЛізиВідео

14:55

Потужний удар артилерії ЗСУ: у Мелітополі підірвали штаб окупантів РФВідео

14:51

З ювілеєм 30 років дівчині - привітання від щирого серця, стильні листівки і картинки

14:39

"Ми повинні звільнитися від фашизму": Кіркоров вибухнув маячнею, уколовши Галкіна

14:31

Залп дістане до Криму: ЗСУ отримають ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км - РезніковВідео

14:27

Найкраще варення з абрикос на зиму: унікальний рецептВідео

14:08

Один згорів в авто, другий загинув з мамою: ракета вбила у Вінниці хлопчиків 7 і 8 роківФотоВідео

13:59

Україну розжарить до +42º: коли та де вріже "пекельна" спекаВідео

13:56

Пугачова повернулася в Росію - ЗМІ

13:52

"Росіянин прийде - порядок наведе": окупанта-"господаря" спакували в чорний мішок в УкраїніВідео

13:42

Прикмети на 16 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день липняВідео

Реклама
13:32

"Ми не потрібні Росії": актор Білий виїхав з країни-агресора, засудивши війну в Україні

13:22

Резніков анонсував контрнаступ ЗСУ до кінця 2022 рокуВідео

13:08

У РФ придумали брехливу легенду, щоб пояснити ракетний удар по Вінниці та вбивство мирних українцівВідео

13:00

Генерал США назвав головну проблему на шляху постачання зброї УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 липня 2022: Скорпіонам - таємні бажання, Козерогам - втрати, Водоліям - грошіВідео

12:59

Ціни на АЗС різко обвалилися: нова вартість бензину, дизеля та автогазуВідео

12:56

Абсолютна відповідність зовнішнього з внутрішнім: в мережі з'явився портрет Симоньян з черв'яків

12:33

Накрили штаб і казарми РФ: подробиці потужного удару ЗСУ на ХерсонщиніВідео

12:29

Чому не варто викидати шкаралупу волоського горіха: як застосувати відходи вдома і на дачі

12:23

"Ірина Шейк нагадала, з якого вона дна": супермодель потрапила в скандал із Z-символікою

12:22

Повернулися в трунах: в РФ привезли ще двох командирів окупантів, знищених в УкраїніВідео

12:00

Бурхлива інформаційна діяльність конгресвуманПогляд

11:37

Число відмовників зашкалює: військовий експерт розповів про бунти в армії РФВідео

11:35

Постійно на самоті, не приймає навіть близьких: британський політолог розповів про параною ПутінаВідео

11:17

Зробили "темну": на Харківщині побили "гауляйтера" ШевченковогоВідео

10:57

Склад РФ вибухав дві години: Арестович розповів про удар ЗСУ в КадіївціВідео

10:41

Вже у серпні: Піонтковський пояснив, з чого почнеться капітуляція ПутінаВідео

10:40

Зірка "Сватів" потрапила до лікарні

10:39

Тіла 2 дітей у Вінниці досі не вдалося ідентифікувати, 18 людей зникли безвістиФотоВідео

10:30

РФ готує нові ракетні удари: у Генштабі назвали найнебезпечніший напрямокВідео

Реклама
10:01

Окупанти намагаються ліпити з нас другий АфганістанПогляд

09:59

Генерал США назвав головну умову і терміни перемоги України у війні з РФВідео

09:56

"Несподівано" підірвалося: у Сєвєродонецьку злетіло в повітря авто з окупантами, багато пораненихВідео

09:38

Був родом з Казахстану, але воював за РФ: в Україні ліквідували окупанта Тупіцина

09:30

Удар по Сіверську і Бахмуту: у британській розвідці назвали новий напрямок атаки РФВідео

09:09

Ракета вбила у Вінниці двох працівниць медцентру, двоє лікарів закладу у важкому станіВідео

09:07

РФ запустила 10 ракет по Миколаєву: окупанти вдарили по двох університетах містаВідео

08:56

День українського миротворця 2022: душевні вітання та картинки до свята

08:53

"Світла дитина, яка росла у любові": Зеленська була знайома із загиблою у Вінниці 4-річною ЛізоюВідео

08:38

Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2022: Овнам - віщі сни, Близнюкам - гроші, Козерогам - важливі звісткиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти