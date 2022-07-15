У полоні окупантів помер британець: загарбники звалюють всю вину на "хронічні хвороби" і "стрес"

У полоні окупантів помер британець Пол Урі/ Reuters, comments.ua

У полоні окупантів у так званій "ДНР" помер британець Пол Урі. Загарбники одразу почали розповідати, нібито причина його смерті – "хронічні хвороби".

Урі взяли у полон наприкінці квітня, помер він 10 липня, про що окупанти розповіли тільки зараз. Про це повідомляє ВВС.

Британець не був військовим, він був волонтером в одній з громадських організацій. Разом з іншим громадянином Великої Британії – Діланом Хілі – він намагався 25 квітня провести гуманітарну рятувальну місію. Чоловіки намагалися проїхати через блокпости на контрольовану російськими військовими територію, щоб врятувати і вивезти мирних жителів. Проте окупанти їх затримали і звинуватили, нібито вони "найманці".

З тих пір британці перебували в полоні окупантів.

При цьому самі окупанти кажуть, нібито Урі помер через "хронічні хвороби" (у нього був цукровий діабет І типу, і він потребував інсуліну) та "стрес". За словами "омбудсменки" так званої "ДНР", для Урі надавали медичну допомогу, проте нібито саме хвороба призвела до його смерті.

Нагадаємо, на 9 червня у терористичній "ДНР" так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення. При цьому трьох іноземців, які воювали на боці України, засудили до вищої міри покарання – смертної кари. Йдеться про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Пізніше стало відомо, що бойовики з угруповання "ДНР" скасували мораторій на смертну кару. Підконтрольні Кремлю донецькі бойовики прибрали останню перешкоду, яка заважала їм влаштовувати розправи над українськими полоненими та іноземцями.

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