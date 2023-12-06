В окупованому Донецьку прогриміли вибухи

Після вибухів у місті в небо повалив велетенський стовп густого чорного диму.

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Дим у Донецьку / Колаж: Главред, фото: t.me/itsdonetsk

В окупованому Донецьку у середу, 6 грудня, прогриміли вибухи. У одному з районів міста виникло сильне задимлення. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Вибухи почули у Будьонівському та Ленінському районах. Вони пролунали після 15:00. У результаті вибухів виникла пожежа, із різних точок міста видно чорний дим.

Щодо причин і місця виникнення пожежі ще немає офіційної інформації, але відео з мережі свідчать про масштабне загоряння.

відео дня

Телеграм-канали Донецька вказують, що атака відбулась на Буденнівський район, де сильний вибух викликав задимлення по всьому місту. Також повідомляють про влучання у нафтобазу.

Крім цього, за даними російських телеграм-каналів, кілька районів Донецька опинилися під обстрілом з боку Збройних сил України. Вони також повідомляють про пожежу на автозаправній станції у місті.

Вибухи в Донецьку

Нагадаємо, 73 військових РФ було ліквідовано в результаті ракетного удару по розташуванню російських окупантів у Донецьку. Це сталося в районі "Мотель" у суботу, 21 жовтня. Додатково було знищено 6 офіцерів армії РФ, які перебували на нараді.

Також 7 листопада у центральній частині Донецька пролунав ракетний удар. Згідно з відомостями від видання "РИА Новости", загалом було зафіксовано три-чотири "прильоти" у Донецьку.

Крім цього, недавно українські війська завдали удару по сховищу російської техніки в Донецьку. У результаті удару було знищено значну кількість трофейної техніки, яку росіяни захопили на полі бою.

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