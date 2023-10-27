Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

Як підкреслив Юсов, українські воїни влучили в склад з високоточною зброєю, продемонструвавши свою майстерність та філігранну роботу.

https://glavred.net/ukraine/operaciya-gur-v-donecke-ukrainskaya-razvedka-rasskazala-o-sryve-cinichnogo-plana-rf-10511923.html Посилання скопійоване

Українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Нещодавно захисники України вдарили по сховищу російських загарбників у Донецьку. На цьому складі знаходилася, серед іншого, трофейна техніка, яку росіяни захопили на полі бою. За допомогою цієї техніки окупанти хотіли здійснити антиукраїнську провокацію. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як підкреслив Юсов, українські воїни влучили в склад з високоточною зброєю, продемонструвавши свою майстерність та філігранну роботу.

"Знищено склад батальйонно-тактичного рівня, значна кількість стрілецького озброєння та інші види озброєнь. Зокрема, окремі зразки трофейного озброєння, які вдалося захопити ворогу в боях. І не виключно, що ці зразки планувались до подальшої передачі, попередні рази якої фіксувались, зокрема, для антиукраїнських провокацій, наприклад, передачі представникам ХАМАСу", - зауважив Юсов. відео дня

За його словами, знищений склад був значущим для загарбників. Втім, росіяни мають ще багато інших складів.

"Але знищення кожного такого складу – ускладнення логістики, ускладнення відновлення постачання, вирішення питання ліквідації наслідків подібних заходів – це все відволікає сили та засоби противника, і є добрими додатковими нагодами для українських Сил безпеки та оборони, якими обов’язково будуть і далі користатися", - зазначив представник української воєнної розвідки.

"Бавовна" у Донецьку

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 жовтня у захопленому РФ Донецьку бійці Головного управління розвідки Міноборони підірвали ворожий склад з боєприпасами. Знищена база РФ належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ.

До цього ракетним ударом по Донецьку було знищено 73 окупанта. В результаті були ліквідовані також 6 офіцерів армії РФ, які проводили нараду.

Окрім того, раніше у центрі Донецька прогримів потужний вибух: був приліт по "адміністрації" Пушиліна. За даними ЗМІ, в результаті події в Донецьку постраждали дві людини, а удари нібито були нанесені з РСЗВ "Град".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.