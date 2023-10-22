Ракетним ударом у Донецьку знищено 73 окупанти: у Мережі розкрили деталі

В результаті було ліквідовано також 6 офіцерів армії РФ, які проводили нараду.

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У Донецьку вдарили по розташуванню окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Внаслідок ракетного удару, завданого по розташуванню російських окупантів у Донецьку ліквідовано 73 військових РФ.

Як повідомляють військові ресурси країни-агресора, удар прийшовся по базі окупантів РФ у районі "Мотель" у суботу, 21 жовтня.

Уточнюється, що в результаті було ліквідовано також 6 офіцерів армії РФ, які проводили нараду.

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Наголошується, що швидше за все удару було завдано по окупантам внаслідок "наведення".

Подробиці удару по окупантам у Донецьку / Telegram

Подробиці удару по окупантам РФ у Донецьку

Зазначимо, що, за повідомленнями місцевих пабліків, вибухи пролунали в Калінінському районі міста в суботу, в районі "Мотеля" та м'ясокомбінату. Як повідомляють очевидці, російська ППО не впоралася з ударом. Над містом було видно стовпи чорного диму.

У Будьонівському районі Донецька знайшли уламки ракети. На місці "прильоту" була потужна пожежа.

Раніше повідомлялося, що в центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна. За даними ЗМІ, внаслідок пригоди в Донецьку постраждали двоє людей, а удари нібито було завдано з РСЗВ "Град".

Як повідомляв Главред, військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, як ЗСУ звільнятимуть Донецьк. За його словами, українські військові не штурмуватимуть чи обстрілюватимуть місто. Звичайний штурм населеного пункту може призвести до величезних втрат. ЗСУ може взяти місто в оточення і тоді російські війська не зможуть втекти, вони або здадуться або їх знищать. Шансів у оточеного угруповання немає, вважає Гетьман.

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