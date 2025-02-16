В одній із областей України стався землетрус – що відомо

Коротко:
- У Полтавській області вже вдруге за місяць стався землетрус
- Його зафіксували в районі села Браїлки Полтавського району
- Землетрус був магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера
У Полтавській області в ніч на 16 лютого стався землетрус. Це другий землетрус, зафіксований у регіоні цього місяця. Про це відомо з даних Головного центру спеціального контролю.
Зазначається, що підземний поштовх зафіксували близько 00:48 у неділю, 16 лютого. Землетрус стався в районі села Браїлки Полтавського району.
Сейсмологи вказують, що землетрус був магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.
Землетруси - останні новини України
Як повідомляв Главред, 1 лютого о 18:21 між двома містами Полтавської області - Полтавою та Решетилівкою, стався землетрус із магнітудою 3,67 бали. Поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометрів.
23 жовтня 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області, на глибині 3 км.
16 вересня в Одесі відчули сильний землетрус, підземні поштовхи також зафіксували в інших частинах області. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії, з епіцентром на глибині 125 метрів. Поштовхи також відчули в Молдові.
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Що таке землетрус
Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.
Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.
Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.
Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.
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