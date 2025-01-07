Понад 50 загиблих: у Тибеті стався потужний землетрус - деталі

Сі Цзіньпін віддав наказ про проведення масштабних рятувальних робіт.

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На місці тривають рятувальні операції / Колаж: Главред, фото скріншоти з відео

Коротко:

У Тибеті поблизу Непалу стався потужний землетрус

Внасідок стихії загинуло щанайменше 53 людини

Сі Цзіньпін відреагував на стихійне лихо

У Тибетському автономному районі КНР біля кордону з Непалом та Індією було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,8 балів. Про це пише Reuters.

В результаті стихійного лиха загинуло щонайменше 53 людини та 62 поранені. На місці тривають рятувальні операції, тому кількість постраждалих може збільшитися. Також зруйновані будівлі в сусідніх країнах — Непалі, Бутані та Індії.

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Відомо, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів у сільському окрузі Тінгрі, який називають північними воротами до регіону Евересту.

Тим часом лідер КНР Сі Цзіньпін віддав наказ про проведення масштабних рятувальних робіт з метою порятунку життів і мінімізації жертв після землетрусу, передає Xinhua.

Він також закликав вжити всіх необхідних заходів для запобігання нових катастроф, організації належного переселення постраждалих та оперативного усунення наслідків.

За словами Сі, необхідно посилити моніторинг землетрусів і раннє попередження, оперативно розподіляти матеріали для ліквідації наслідків стихійних лих, прискорити ремонт пошкодженої інфраструктури, задовольнити основні потреби людей і гарантувати їм безпечну та теплу зиму.

Дивіться відео з наслідками землетрусу в Тибеті:

Китай - останні новини по темі

Як писав Главред з посиланням на Reuters, у листопаді експорт товарів із Китаю до Росії в юанях скоротився на двозначний показник, вперше за останні чотири місяці, після жовтневого зростання на 24%. За даними видання, у грудні обсяг поставок до Росії знизився на 10,5% у річному вираженні, що стало першим спадом із липня.

Водночас голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що Трамп хоче розірвати зв'язок Росії і Китаю. В США, на його думку, ймовірно, запустять нову економічну модель.

Крім того, на думку Клочка, у Китаю складаються найсприятливіші умови для початку великої війни.

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