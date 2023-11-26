В Одеській області - сніговий Апокаліпсис: перекрито важливу трасу

В області сталося багато ДТП. До ліквідації наслідків негоди залучено ДСНС та поліцію.

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В Одеську область прийшла зима / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ДСНС

Одеську область в неділю 26 листопада накрили снігопад і ожеледь. У зв'язку з стихією, що обрушилася, перекрито важлива траса-Одеса-Рені.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загалом, на ранок 26 листопада, на трасах регіону намело вже понад 10 м снігу і до вечора снігопад не припиниться. Станом на 11:00 до поліції надійшло 48 повідомлень про ДТП в Одеській області. Загиблих і госпіталізованих немає, передають у Нацполіції.

До ліквідації негоди залучено бригади рятувальників. Роботи з прибирання дерев і розчищення від снігу доріг проводяться як в самій Одесі, так і в області. Працівники ДСНС допомагають водіям витягувати застряглий у снігу транспорт.

відео дня

ДСНС повідомляє про тимчасове перекриття руху на трасі М15 "Одеса-Рені".

В Одеській області - справжня зима. Дивіться відео:

В Україну йде зима - погода в Україні та Києві

Днями очікується дуже серйозний сніговий покрив, який у більшості областей протримається аж до Нового року, розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, якщо не враховувати південні області України, то температура буде триматися в межах -8 -10 вночі, і на рівні +1 -3 в денний період.

Разом з тим, в понеділок і у вівторок снігопади та ожеледь слід чекати і в Києві. Місцевих мешканців закликають закупити все необхідне і, за можливості, утриматися від поїздок в ці дні.

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