На Київщину насувається негода: українців попереджають про сильні хуртовини

Руслан Кравченко повідомив, що на території області прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру.

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В Україні погіршується погода / колаж: Главред, фото: pexels.com

Синоптики попереджають українців про ускладнення погодних умов у Києві та області у найближчі два дні, 26-27 листопада.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на Київщину насувається негода. На території області прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру тощо.

"Тож прошу кожного мешканця області заздалегідь подбати не лише про себе. Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне. Автовласників також попрошу, за можливості, утриматися від поїздок цими днями", - наголосив Кравченко. відео дня

Також голова ОДА додав, що оперативні служби Київської області переведені в режим цілодобового чергування. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, Нацполіція та ГУ ДСНС забезпечать цілодобовий моніторинг.

"Дав завдання районним адміністраціям забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення. За необхідності оперативно розгорнути додаткові пункти незламності та обігріву. Про всі ускладнення погоди мешканці Київщини будуть невідкладно проінформовані", - зазначив він.

Нагадаємо, що українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні. У ДСНС попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів.

Температура повітря в Україні опуститься до -6. За даними синоптика Наталки Діденко, 25-26 листопада буде новий циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром.

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