В Одеській багатоповерхівці впав ліфт: мама з двома дітьми дивом вижили

Жінка з дітьми якраз хотіли зайти в кабіну ліфта / фото: відкриті джерела

В одеській багатоповерхівці 13 вересня впав ліфт. Це сталося перед тим, як повинні були відкритися двері.

Інцидент стався в будинку за адресою Кримська, повідомила жінка, яка якраз хотіла туди зайти разом з 2 дітьми.

Читайте такжеЛюдей рятували з ліфта: у Києві спалахнула потужна пожежа в бізнес-центрі"Перебуваючи на першому поверсі викликала ліфт, була з двома дітьми, немовлям, коляскою! Ліфт під'їхав, і не відкривши дверей звалився! Звук такий, як ніби бетонна плита звалилася! Вдячна Богу, що не зайшла і не поїхала на 8 поверх! І там би він обірвався", - розповіла про пережите жінка.

Також вона зазначила, в підприємстві "Одесліфт" після її скарги сказали, що не обслуговують ліфт цього будинку.

Раніше ми розповідали про нещасний випадок, який стався з українцями в Польща - у місті Лодзь через обрив ліфта двоє наших співвітчизників впали з 15-го поверху.

Також повідомлялося, що у Святошинському районі Києва на будівництві двоє чоловіків впали в шахту ліфта, один з постраждалих помер, а інший – отримав серйозні травми. Орієнтовно, чоловіки впали з висоти 7-8 поверху