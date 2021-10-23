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Черга і 20 хвилин на прощання: крематорій в Одесі працює без перерв через спалах COVID-19

23 жовтня 2021, 09:34

Зараз в Одесі кремують приблизно стільки ж тіл, як у квітні-травні минулого року, в середньому - це сорок кремацій на день.

крематорій, Одеса
Робота крематорія в Одесі розписана по хвилинах / Фото dumskaya.net

Через спалах коронавірусу крематорій в Одесі працює без перерв. Як розповів директор Володимир Букач, кількість кремацій така сама, як у квітні-травні минулого року, в середньому - це сорок кремацій на день.

За словами Букача, робота закладу розписана на весь день, пише місцеве видання Думская.

"Ми були готові до цього піку і справляємося. На прощання виділяється двадцять хвилин. Різниця лише в тому, що зараз одна група може прощатися в залі, а інша — на вулиці", - розповів директор крематорію.

За його словами, до піку люди могли вибрати час для прощання. Найчастіше вибирали в районі обіду, але зараз вибирати не доводиться.

крематорій, Одеса
В Одесу на кремацію везуть тіла з інших міст / Фото dumskaya.net

Крім того, в Одеський крематорій надходять заявки на кремацію з інших міст.

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"Проблема в тому, що зараз в Україні є лише три крематорії. Й до нас також везуть небіжчиків з інших міст, але ми справляємося", - додав Букач.

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Коронавірус в Україні

Встановлено нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв COVID-19 за добу. Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. Зокрема, захворіли 1800 дітей. Було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614.

В Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити одну тисячу осіб на добу, заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання в п'ятницю, 22 жовтня.

Тим часом Україна вже піднялася на одне місце в антирейтингу смертності від коронавірусу і увійшла до трійки світових лідерів.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

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