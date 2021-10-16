У місті вже просто біда: в Одесі сумна ситуація з коронавірусом

Одеса з 18 жовтня переходить до "червоної" зони карантину, адже там склалася катастрофічна ситуація в лікарнях - місць для пацієнтів з коронавірусом вже немає і лікарів не вистачає, повідомила в Facebook волонтер Катерина Ножевнікова.

За її словами місць у лікарнях міста вже немає зовсім і "швидка" до хворих їде по 4-5 годин.

"Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везутьдо Овідіополю, в Біляївку, в Чорноморськ. Насилу за ранок госпіталізовано трьох пацієнтів з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область. Відкривати ще і ще відділення для вас скоро просто буде неможливо. Працювати там буде нікому. Та й інші хвороби ніхто не відміняв", - написала вона.

У коронавірусних відділеннях не вистачає персоналу, тому що там 1-2 медсестри на 50-60 пацієнтів. Тому повноцінну допомогу отримати пацієнти не можуть.

"За ранок ми видали вже понад 20 концентраторів. Дзвінків сотні! Відкрийте вже очі ті, хто кричить що ковіду немає. У місті вже просто біда. Коли вона приїде до Вашої оселі вже буде пізно", - написала волонтер.

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Волонтер закликає, щоб вакцинувалися літні люди. Також вона пише, що в зоні ризику і діти, тому що в дитячому відділенні вже 70 пацієнтів.

"Тому що це не у нас в місті таке тільки відбувається. Вся країна палає. Сатурація 10. На кисні 55. Лікар швидкої допомоги просить допомоги. Я кричу, що 10 літрів такому пацієнтові не допоможуть. Я звичайно дам хоч якось протриматися недовго, але треба терміново шукати реанімацію. Відповідь: "Немає місць ніде". Всю область обдзвонив і Харків. Другий дзвінок звідти ж. Сатурація 32. Істерика у людини і шансів нуль", - написала Ножевнікова.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Згідно з даними на ранок суботи, 16 жовтня, в Україні встановлено 12 983 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовано 2 859 осіб.

У зв'язку з погіршенням картини захворюваності коронавірусом з 18 жовтня Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області переходять в червону зону карантинних обмежень.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що початок піку захворюваності COVID-19 в Україні очікується з 25 жовтня. У країни буде складних 10 днів, проте медична система повинна витримати навантаження.