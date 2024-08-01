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Можливі масовані обстріли: мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпня

Альона Вороніна
1 серпня 2024, 21:36
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Росіяни схиблені на символізмі, тому можуть влаштувати масований обстріл у п’ятницю.
Ракетный удар, спасатели, Александр Прокудин
Мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпня/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, ДСНС України, скрін

Країна-агресорка Росія у п’ятницю, 2 серпня, може влаштувати масований обстріл на півдні України.

Росіяни люблять символізм, а в цей день в РФ відзначають "день ВДВ" (повітрянодесантних військ). Тому загарбники можуть у п’ятницю влаштувати масовану атаку. Про це попередив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що в цей день можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, в тому числі Херсона.

відео дня

"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують "день ВДВ". Тому завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли з тимчасового окупованого лівобережжя", – зазначив Прокудін.

Він наголосив, що у зоні ймовірного ураження населені пункти, що розташовані вздовж Дніпра, зокрема і Херсон.

"Дорогі жителі області, якщо є така можливість, завтрашній день краще проведіть вдома. Не пересувайтеся вулицями без необхідності і не відвідуйте людні місця. У разі обстрілів пройдіть до найближчого сховища або вуличного укриття", – звернувся до мешканців області голова ОВА.

Александр Прокудин
Олександр Прокудін/ скрін

Дивіться відео із заявою Прокудіна:

Хто такий Олександр Прокудін?

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 28 липня РФ вдарила по Україні ракетою Х-59 і дронами, збити вдалося не усе. Збити вдалося ракету і сім дронів, майже усі збиття ворожих повітряних цілей відбулися в Одеській області.

Також у ніч на 1 серпня Україна була під атакою "Шахедів" і ракет – у багатьох містах пролунали вибухи. У багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що РФ обрала нові цілі й готова масовано бити по Україні. Ворог нещодавно здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160, розповіло джерело в Силах оборони.

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