Можливі масовані обстріли: мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпня

Росіяни схиблені на символізмі, тому можуть влаштувати масований обстріл у п’ятницю.

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Мешканців однієї з областей попередили про небезпеку 2 серпня/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, ДСНС України, скрін

Країна-агресорка Росія у п’ятницю, 2 серпня, може влаштувати масований обстріл на півдні України.

Росіяни люблять символізм, а в цей день в РФ відзначають "день ВДВ" (повітрянодесантних військ). Тому загарбники можуть у п’ятницю влаштувати масовану атаку. Про це попередив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що в цей день можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, в тому числі Херсона.

відео дня

"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують "день ВДВ". Тому завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли з тимчасового окупованого лівобережжя", – зазначив Прокудін.

Він наголосив, що у зоні ймовірного ураження населені пункти, що розташовані вздовж Дніпра, зокрема і Херсон.

"Дорогі жителі області, якщо є така можливість, завтрашній день краще проведіть вдома. Не пересувайтеся вулицями без необхідності і не відвідуйте людні місця. У разі обстрілів пройдіть до найближчого сховища або вуличного укриття", – звернувся до мешканців області голова ОВА.

Олександр Прокудін/ скрін

Дивіться відео із заявою Прокудіна:

Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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