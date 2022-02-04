В Одесі хлопець пішов з дому і втратив обидві ноги

За деякими даними, його мати має психічні захворювання.
В Одесі 16-річний підліток втратив обидві ноги через обмороження. За даними волонтерів, він пішов з дому і жив на вулиці.
Як повідомила в Facebook керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, зараз для надання допомоги хлопчикові збирають гроші. У нього гангрена.
"Нашому новому підопічному всього 16 років... Кілька днів тому хлопчик потрапив у відділення реанімації з обмороженням обох ніг. Як це сталося, досі сказати складно, на контакт особливо дитина поки не йде. Начебто він пішов з дому ще коли були морози. Де перебував і як жив весь цей час з відмороженими ногами, теж не відомо. Є мама, але з психічним захворюванням", - зазначила Ножевнікова.
За її словами, 1 лютого хлопцеві ампутували одну ногу, а 4 і другу.
Волонтери вже закупили медикаментів на 11 тис. грн, а зараз хлопчик потребує перев'язувального матеріалу на 3-5 тис. грн.
Нагадаємо, в Донецькій області вітчим по-звірячому вбив 3-річну дитину і закопав його. Мати хлопчика знала про це, але покривала співмешканця. У неї залишилося ще двоє дітей.
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