На Харківщині хлопчик-сирота з сусідом врятували бабусю і племінників з палаючого будинку

Після героїчного вчинку хлопець, 15-річний Дмитро Гербут та його сусід, 47-річний Василь отримали нагороди від рятувальників – медалі та грамоти.
У Харківській області 15-річний хлопчина-сирота Дмитро Гербут врятував з палаючого будинку свою бабусю і двох племінників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Гербут розповів, що самостійно не зміг врятувати 8-річного племінника Тимофія.
"Я спочатку виштовхнув бабусю (з дому, який палав, – Главред), потім молодшого племінника і старшу (племінницю – Главред) і сам вискочив, а за середнім вже не міг полізти, тому що там вже горіло", – каже підліток.
Ще одного його родича з палаючої будівлі врятував 47-річний сусід Василь. Незважаючи на це, він через вікна тричі ліз у будинок і все-таки знайшов Тимофія – той лежав під ліжком.
Після героїчного вчинку хлопець і його сусід отримали нагороди від рятувальників – медалі та грамоти.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в приватному будинку в селі друга Старовірівка Красноградського району Харківської області 25 грудня сталася велика пожежа. За даними рятувальників, з палаючого житла 8-річного хлопчика врятував сусід Василь Чередниченко. Після такого вчинку чоловіка в ДСНС хочуть номінувати на премію "Герой-рятувальник року".