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В Одесі чоловік покусав людей через цигарки – відтягнути змогла лише поліція

11 лютого 2022, 12:08

Його розсердило те, що перехожі відмовилися пригостити його цигаркою.

В Одесі наркозалежний покусав перехожих, бо ті не давали йому цигарки/ Місцеві Telegram-канали

Наркозалежний чоловік накинувся на перехожих на вулиці Одеси і покусав їх після того, як вони відмовилися дати йому цигарки.

Чоловік підійшов до групи хлопців і попросив пригостити його цигарками, зазначивши, що у нього немає грошей, щоб їх купити. Про це повідомляють місцеві канали у Telegram.

За словами очевидців, зовнішній вигляд чоловіка вказував на те, що він у цей час був у стані наркотичного сп’яніння.

"На Привозі чоловік під кайфом попросив у хлопців цигарку, розповів про вагітну дружину в пологовому будинку, про відсутність грошей навіть на дозу", – зазначається у дописі.

Коли хлопці відмовили йому, він впився зубами одному з них у спину, а потім сильно вкусив іншого за ногу. Відтягнути чоловіка вдалося лише поліції, яка прибула на місце події.

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У коментарях до допису користувачі співчували потерпілим а також зазначали, що їм тепер варто було б перевіритися у лікаря, адже через укуси передаються різні хвороби.

Нагадаємо, раніше в Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спала і не заважала їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші.

Також в Одесі охоронець вигнав з торгового центру дівчина з ДЦП. Вона попросила пояснити чому. І той у відповідь заявив, що клієнтка лякає людей. Тепер йому винесли догану, а в торговому центрі приступили до службової перевірки.

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