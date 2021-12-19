В Одесі спекли рекордний штолен

Одеський штоллен / суспільне

В Одесі спекли гігантський різдвяний кекс, який складається з 70 частин і важить 92 кілограми.

Як пише "Суспільне", десерт презентували на ярмарку в кафедральному соборі Святого Павла.

Цей штолен став унікальним за своїми розмірами і потрапив книгу рекордів України.

Ідея десерту належить німецькій молоді з Одеси. Надней працювали 2,5 місяці. Для цього знадобилося:

50 кілограм борошна;

20 кілограм горіхів;

30 кілограм сухофруктів;

6 літрів рому;

15 кілограм вершкового масла;

15 кілограм сиру.

На виручені гроші планується встановити Меморіал Гансу Герману - першому озеленювачу Одеси, який висадив Дерева на Приморському бульварі.

Нагадаємо, Рік Тигра потрібно зустрічати з вишуканими стравами, які любить покровитель 2022 року.

Що має бути на столі в рік Тигра

Відварена картопля

Овочі на грилі

Салати з м'ясом

Закуски з ковбасою

Десерти в червоних або помаранчевих тонах

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