В Одесі спекли рекордний штолен

Десерт потрапив до Книги рекордів.
В Одесі спекли гігантський різдвяний кекс, який складається з 70 частин і важить 92 кілограми.
Як пише "Суспільне", десерт презентували на ярмарку в кафедральному соборі Святого Павла.
Цей штолен став унікальним за своїми розмірами і потрапив книгу рекордів України.
Ідея десерту належить німецькій молоді з Одеси. Надней працювали 2,5 місяці. Для цього знадобилося:
- 50 кілограм борошна;
- 20 кілограм горіхів;
- 30 кілограм сухофруктів;
- 6 літрів рому;
- 15 кілограм вершкового масла;
- 15 кілограм сиру.
На виручені гроші планується встановити Меморіал Гансу Герману - першому озеленювачу Одеси, який висадив Дерева на Приморському бульварі.
Нагадаємо, Рік Тигра потрібно зустрічати з вишуканими стравами, які любить покровитель 2022 року.
Що має бути на столі в рік Тигра
- Відварена картопля
- Овочі на грилі
- Салати з м'ясом
- Закуски з ковбасою
- Десерти в червоних або помаранчевих тонах
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Автор: Уляна Виноградова