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В Одесі спекли рекордний штолен

19 грудня 2021, 22:44

Десерт потрапив до Книги рекордів.

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Одеський штоллен / суспільне

В Одесі спекли гігантський різдвяний кекс, який складається з 70 частин і важить 92 кілограми.

Як пише "Суспільне", десерт презентували на ярмарку в кафедральному соборі Святого Павла.

Цей штолен став унікальним за своїми розмірами і потрапив книгу рекордів України.

Ідея десерту належить німецькій молоді з Одеси. Надней працювали 2,5 місяці. Для цього знадобилося:

  • 50 кілограм борошна;
  • 20 кілограм горіхів;
  • 30 кілограм сухофруктів;
  • 6 літрів рому;
  • 15 кілограм вершкового масла;
  • 15 кілограм сиру.

На виручені гроші планується встановити Меморіал Гансу Герману - першому озеленювачу Одеси, який висадив Дерева на Приморському бульварі.

Нагадаємо, Рік Тигра потрібно зустрічати з вишуканими стравами, які любить покровитель 2022 року.

Що має бути на столі в рік Тигра

  • Відварена картопля
  • Овочі на грилі
  • Салати з м'ясом
  • Закуски з ковбасою
  • Десерти в червоних або помаранчевих тонах

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