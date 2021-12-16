Дика "розвага" на кладовищі: в Одесі підлітки помочилися на могили

Неадеквати також записували образливі слова на адресу покійних.
В Одесі підлітки поглумилися над могилами на одному з кладовищ. Свої дії вони фіксували на мобільний пристрій.
В ході неадекватних розваг молоді люди на території кладовища осквернили могили, повідомляє Telegram-канал Xydessa.
Зазначимо, що підлітки також знімали відео. При цьому вони з друзями прийшли на кладовище, нецензурно висловлювалися і курили сигарети.
Крім того, неадекватні молоді люди також помочилися на могили померлих.
Вони також записували образливі слова на адресу покійних.
"Тішаєви, вибачте, що посц*ли на вас", - написали вони на фото.
Нагадаємо, у Полтавській області двоє малолітніх школярів влаштували акт вандалізму на кладовищі у Красному Лучі. Хлопчики, яким всього лише по 7 років, рознесли кілька десятків могил.
Копи оперативно встановили вандалів. На їхнє здивування ними виявилися двоє місцевих хлопчиків.
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