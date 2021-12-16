Дика "розвага" на кладовищі: в Одесі підлітки помочилися на могили

В Одесі підлітки осквернили могили / nashreporter.com

В Одесі підлітки поглумилися над могилами на одному з кладовищ. Свої дії вони фіксували на мобільний пристрій.

В ході неадекватних розваг молоді люди на території кладовища осквернили могили, повідомляє Telegram-канал Xydessa.

Зазначимо, що підлітки також знімали відео. При цьому вони з друзями прийшли на кладовище, нецензурно висловлювалися і курили сигарети.

Крім того, неадекватні молоді люди також помочилися на могили померлих.

Вони також записували образливі слова на адресу покійних.

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"Тішаєви, вибачте, що посц*ли на вас", - написали вони на фото.

Нагадаємо, у Полтавській області двоє малолітніх школярів влаштували акт вандалізму на кладовищі у Красному Лучі. Хлопчики, яким всього лише по 7 років, рознесли кілька десятків могил.

Копи оперативно встановили вандалів. На їхнє здивування ними виявилися двоє місцевих хлопчиків.

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